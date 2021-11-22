https://ria.ru/20211122/nikitin-1760208131.html

Никитин призвал нижегородцев отдать голоса в проекте "Вам решать"

Никитин призвал нижегородцев отдать голоса в проекте "Вам решать" - РИА Новости, 22.11.2021

Никитин призвал нижегородцев отдать голоса в проекте "Вам решать"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона принять участие в голосовании за заявки на проекте "Вам решать", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:59

2021-11-22T16:59

2021-11-22T16:59

нижегородская область

общество

нижегородская область

владимир путин

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона принять участие в голосовании за заявки на проекте "Вам решать", сообщает пресс-служба правительства региона.Голосование за инициативы жителей, выдвинутые в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать", стартовало в Нижегородской области 22 ноября."Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего предложено около 900 инициатив. Традиционно самое большое количество заявок касается ремонта дорог", - отмечается в сообщении."В каждом районе области уже есть успешные примеры инициатив, реализованных в рамках проекта "Вам решать". Нижегородская область одной из первых стала внедрять механизмы инициативного бюджетирования. Такую задачу перед регионами страны поставил президент России Владимир Путин. Мне хочется поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке заявок в этом году. Каждая из них – это реальная возможность изменить к лучшему место, где живешь", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Проголосовать за проекты, реализация которых будет профинансирована из бюджета области в 2022 году, можно до 22 декабря 2021 года. Подробная информация размещена на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в разделе "Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!"."Именно поддержка жителей станет решающим фактором при отборе заявки. Мнение людей - самый важный критерий востребованности того или иного проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20211119/produktsiya-1759802121.html

https://ria.ru/20211116/bolnitsa-1759370107.html

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общество, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин