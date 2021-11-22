https://ria.ru/20211122/neft-1760245945.html

СМИ узнали, когда Байден может "распечатать" стратегический резерв нефти

СМИ узнали, когда Байден может "распечатать" стратегический резерв нефти - РИА Новости, 22.11.2021

СМИ узнали, когда Байден может "распечатать" стратегический резерв нефти

Президент США Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:25

2021-11-22T20:25

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сша

япония

южная корея

джо байден

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще несколькими странами, передает агентство Bloomberg.По его данным, инициатива, в результате которой на рынок поступят свыше 35 миллионов баррелей нефти, может быть представлена уже во вторник."Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами", - сообщило агентство со ссылкой на несколько источников, знакомых с планом.США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство. Над снижением цен через товарные интервенции также работает Китай.Bloomberg описывает инициативу как "беспрецедентный шаг", предпринятый основными потребителями нефти после того как страны ОПЕК+ проигнорировали американские призывы к существенному увеличению поставок на мировой рынок.Байдена критикуют за стремительно дорожающее топливо, обновившее в США семилетние ценовые максимумы. Помимо работы с ОПЕК+, он призвал местные антимонопольные власти проверить американские нефтегазовые компании на "антипотребительское поведение".

https://ria.ru/20211117/marazm-1759524233.html

https://ria.ru/20211118/dollar-1759559723.html

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сша, япония, южная корея, джо байден, цены на нефть