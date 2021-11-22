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Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель - РИА Новости, 22.11.2021
Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T02:17
2021-11-22T02:17
2021-11-22T02:18
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 2.02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до 77.93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75.19 доллара за баррель.
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экономика, brent, цены на нефть
02:17 22.11.2021 (обновлено: 02:18 22.11.2021)
Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель