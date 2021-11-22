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Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель - РИА Новости, 22.11.2021

Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T02:17

2021-11-22T02:17

2021-11-22T02:18

экономика

brent

цены на нефть

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 2.02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до 77.93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75.19 доллара за баррель.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, цены на нефть