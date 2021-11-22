https://ria.ru/20211122/nasilie-1760161416.html

В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды

В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды - РИА Новости, 22.11.2021

В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды

Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:34

2021-11-22T13:34

2021-11-22T13:44

распространение коронавируса

казань

республика татарстан (татарстан)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760147205_0:212:3043:1924_1920x0_80_0_0_3272bd509409b83bd317ba62d0e29f11.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, есть госпитализированные, сообщает мэрия Казани.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявлении случаях насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные", - говорится в сообщении.Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов. "Ковид не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни. Но ничто не оправдывает насилие и избиения", - подчеркивает мэрия.Администрация города благодарит всех, кто подготовился к проверкам, и надеется, что повторения случаев проявления агрессии больше не будет. "Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах. Пожалуйста, давайте вместе постараемся не допустить этого и с уважением отнесемся к тем, кто выполняет свою работу", - заключают власти.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760146595.html

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии