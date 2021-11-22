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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды
В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды - РИА Новости, 22.11.2021
В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды
Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:34
2021-11-22T13:44
распространение коронавируса
казань
республика татарстан (татарстан)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, есть госпитализированные, сообщает мэрия Казани.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявлении случаях насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные", - говорится в сообщении.Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов. "Ковид не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни. Но ничто не оправдывает насилие и избиения", - подчеркивает мэрия.Администрация города благодарит всех, кто подготовился к проверкам, и надеется, что повторения случаев проявления агрессии больше не будет. "Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах. Пожалуйста, давайте вместе постараемся не допустить этого и с уважением отнесемся к тем, кто выполняет свою работу", - заключают власти.
https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760146595.html
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казань, республика татарстан (татарстан), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:34 22.11.2021 (обновлено: 13:44 22.11.2021)
 
В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды

В Казани зафиксировали нападения на кондукторов, проверявших QR-коды

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-коды у пассажиров на входе в автобус
Кондуктор проверяет QR-коды у пассажиров на входе в автобус - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти зафиксировали случаи избиения кондукторов и использования по отношению к ним перцового баллончика в первый день введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана, есть госпитализированные, сообщает мэрия Казани.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
"Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявлении случаях насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные", - говорится в сообщении.
Власти просят казанцев не проявлять агрессию в адрес кондукторов. "Ковид не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни. Но ничто не оправдывает насилие и избиения", - подчеркивает мэрия.
Администрация города благодарит всех, кто подготовился к проверкам, и надеется, что повторения случаев проявления агрессии больше не будет. "Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах. Пожалуйста, давайте вместе постараемся не допустить этого и с уважением отнесемся к тем, кто выполняет свою работу", - заключают власти.
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
12:31Распространение коронавируса
Жители Казани не смогли попасть в метро со справкой о первой прививке
 
Распространение коронавирусаКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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