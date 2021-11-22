https://ria.ru/20211122/nasilie-1760118807.html

Житель Камчатки получил 14 лет колонии за насилие над 11-летней девочкой

Житель Камчатки получил 14 лет колонии за насилие над 11-летней девочкой - РИА Новости, 22.11.2021

Житель Камчатки получил 14 лет колонии за насилие над 11-летней девочкой

Житель Камчатки получил 14 лет лишения свободы за сексуальное насилие над 11-летней дочкой своей пассии, а также изготовление детского порно, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:14

2021-11-22T10:14

2021-11-22T10:14

происшествия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Житель Камчатки получил 14 лет лишения свободы за сексуальное насилие над 11-летней дочкой своей пассии, а также изготовление детского порно, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Следствие и судом установлено, что в период с мая 2020 по август 2021 мужчина "неоднократно совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевшей изготовил порнографические материалы"."Обвиняемый признан виновным в совершении двух особо тяжких преступлений против малолетней, и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756816043.html

камчатский край

россия

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2021

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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия