https://ria.ru/20211122/nasilie-1760118807.html
Житель Камчатки получил 14 лет колонии за насилие над 11-летней девочкой
Житель Камчатки получил 14 лет колонии за насилие над 11-летней девочкой - РИА Новости, 22.11.2021
Житель Камчатки получил 14 лет колонии за насилие над 11-летней девочкой
Житель Камчатки получил 14 лет лишения свободы за сексуальное насилие над 11-летней дочкой своей пассии, а также изготовление детского порно, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:14
2021-11-22T10:14
2021-11-22T10:14
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Житель Камчатки получил 14 лет лишения свободы за сексуальное насилие над 11-летней дочкой своей пассии, а также изготовление детского порно, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.Следствие и судом установлено, что в период с мая 2020 по август 2021 мужчина "неоднократно совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевшей изготовил порнографические материалы"."Обвиняемый признан виновным в совершении двух особо тяжких преступлений против малолетней, и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756816043.html
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Камчатки получил 14 лет колонии за насилие над 11-летней девочкой
Житель Камчатки получил 14 лет колонии строгого режима за насилие над 11-летней девочкой