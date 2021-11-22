https://ria.ru/20211122/naezd-1760256770.html

Полиция в США не подтвердила, что наезд авто на толпу людей был терактом

Полиция в США не подтвердила, что наезд авто на толпу людей был терактом - РИА Новости, 22.11.2021

Полиция в США не подтвердила, что наезд авто на толпу людей был терактом

Правоохранительные органы не располагают данными, что наезд на участников рождественского парада в американском штате Висконсин был терактом, сообщил Дэн... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T22:13

2021-11-22T22:13

2021-11-22T22:21

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы не располагают данными, что наезд на участников рождественского парада в американском штате Висконсин был терактом, сообщил Дэн Томпсон - глава полиции города Уокешо, где произошел инцидент."Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом", - сказал Томпсон на пресс-конференции. По его словам, подозреваемый в преступлении "скрывался с места домашнего конфликта".В воскресенье автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин. По данным полиции, пять человек погибли, 48 получили ранения.

https://ria.ru/20211122/naezd-1760137201.html

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в мире, сша, висконсин