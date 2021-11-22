https://ria.ru/20211122/moskva-1760215958.html

Москвичка пыталась продать новорожденного сына за сто тысяч рублей

Москвичка пыталась продать новорожденного сына за сто тысяч рублей - РИА Новости, 22.11.2021

Москвичка пыталась продать новорожденного сына за сто тысяч рублей

Женщина пыталась продать новорожденного сына в Москве за 100 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:38

2021-11-22T17:38

2021-11-22T17:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Женщина пыталась продать новорожденного сына в Москве за 100 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, женщина разместила в Интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями она попросила 100 тысяч рублей. Затем прилетела в Москву и 22 ноября, находясь в одном из отелей, после получения денег передала ребенка покупательнице и написала расписку.Иванова отметила, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в медучреждении."Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления... продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщила Иванова. Она добавила, что решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и заключении под стражу.

https://ria.ru/20200924/otets-1577697910.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова