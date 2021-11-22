https://ria.ru/20211122/moskva-1760215958.html
Москвичка пыталась продать новорожденного сына за сто тысяч рублей
Москвичка пыталась продать новорожденного сына за сто тысяч рублей - РИА Новости, 22.11.2021
Москвичка пыталась продать новорожденного сына за сто тысяч рублей
Женщина пыталась продать новорожденного сына в Москве за 100 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:38
2021-11-22T17:38
2021-11-22T17:38
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Женщина пыталась продать новорожденного сына в Москве за 100 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, женщина разместила в Интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями она попросила 100 тысяч рублей. Затем прилетела в Москву и 22 ноября, находясь в одном из отелей, после получения денег передала ребенка покупательнице и написала расписку.Иванова отметила, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в медучреждении."Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления... продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщила Иванова. Она добавила, что решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и заключении под стражу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
Москвичка пыталась продать новорожденного сына за сто тысяч рублей
На москвичку, пытавшуюся продать новорожденного сына за сто тысяч рублей, завели дело
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Женщина пыталась продать новорожденного сына в Москве
за 100 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
По версии следствия, женщина разместила в Интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. В ходе переписки с предполагаемыми родителями она попросила 100 тысяч рублей. Затем прилетела в Москву и 22 ноября, находясь в одном из отелей, после получения денег передала ребенка покупательнице и написала расписку.
Иванова отметила, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в медучреждении.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления... продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщила Иванова. Она добавила, что решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и заключении под стражу.