Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211122/moskva-1760139023.html
Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в полтора раза с 2010 года
Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в полтора раза с 2010 года - РИА Новости, 22.11.2021
Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в полтора раза с 2010 года
Объем производства в обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года увеличился более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:00
2021-11-22T12:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147741/58/1477415848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41268df169456de13516b21302c13451.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объем производства в обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года увеличился более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве работают свыше трех тысяч промышленных предприятий. За 11 лет суммарный объем производства вырос более чем в 1,5 раза, а объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями столицы, - почти в три раза – с 2 триллионов рублей до порядка 6 триллионов рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Он также отметил, что наиболее уверенный рост обрабатывающая промышленность демонстрирует на протяжении последних трех лет: в 2018 году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года производство увеличилось на 11%, в 2019 году — на 7,1%, а в 2020 году — на 16,4%.По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, положительная динамика за 11 лет обеспечена за счет существенного роста по отдельным группам товаров."Заметный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования – в 3,7 раза, готовых металлических изделий – в 3,8 раза, радиоэлектроники и приборостроения – в 4,1 раза. Также в четыре раза увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий", – рассказал Прохоров.Среди крупнейших предприятий данных отраслей в департаменте назвали производителя кабельно-проводниковой продукции "Москабельмет", создателя воздуховодов и систем вентиляции "Фабрика вентиляции ГалВент", а также производителя микроэлектроники "Микрон".Во многом рост обрабатывающей промышленности связан с тем, что город оказывает промышленным производствам всестороннюю поддержку: от финансовой помощи в виде субсидий и льготных займов до присвоения производствам специализированных статусов, обеспечивающих им налоговые преференции. Сегодня ее получают 129 компаний, в том числе 61 предприятие, имеющее статус промышленного комплекса Москвы, уточняют в ДИПП.
https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754639559.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/promyshlennost-1753879159.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147741/58/1477415848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a4a128139798704bbda90004c390837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)
12:00 22.11.2021
 

Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в полтора раза с 2010 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводственная линия на московском заводе Renault
Производственная линия на московском заводе Renault - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объем производства в обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года увеличился более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В Москве работают свыше трех тысяч промышленных предприятий. За 11 лет суммарный объем производства вырос более чем в 1,5 раза, а объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями столицы, - почти в три раза – с 2 триллионов рублей до порядка 6 триллионов рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии вручения звезд Michelin московским ресторанам - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 20:10
Собянин: развитие промышленности в Москве перекрыло статистику по 2019 году
Он также отметил, что наиболее уверенный рост обрабатывающая промышленность демонстрирует на протяжении последних трех лет: в 2018 году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года производство увеличилось на 11%, в 2019 году — на 7,1%, а в 2020 году — на 16,4%.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, положительная динамика за 11 лет обеспечена за счет существенного роста по отдельным группам товаров.
"Заметный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования – в 3,7 раза, готовых металлических изделий – в 3,8 раза, радиоэлектроники и приборостроения – в 4,1 раза. Также в четыре раза увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий", – рассказал Прохоров.
Среди крупнейших предприятий данных отраслей в департаменте назвали производителя кабельно-проводниковой продукции "Москабельмет", создателя воздуховодов и систем вентиляции "Фабрика вентиляции ГалВент", а также производителя микроэлектроники "Микрон".
Во многом рост обрабатывающей промышленности связан с тем, что город оказывает промышленным производствам всестороннюю поддержку: от финансовой помощи в виде субсидий и льготных займов до присвоения производствам специализированных статусов, обеспечивающих им налоговые преференции. Сегодня ее получают 129 компаний, в том числе 61 предприятие, имеющее статус промышленного комплекса Москвы, уточняют в ДИПП.
Трубы новосибирской ТЭЦ-5 - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 13:33В России
Объем промышленного производства в Москве вырос на 20%, сообщил Собянин
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном AurusГинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"