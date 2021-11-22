https://ria.ru/20211122/moskva-1760139023.html

Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в полтора раза с 2010 года

Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в полтора раза с 2010 года - РИА Новости, 22.11.2021

Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в полтора раза с 2010 года

Объем производства в обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года увеличился более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:00

2021-11-22T12:00

2021-11-22T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объем производства в обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года увеличился более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве работают свыше трех тысяч промышленных предприятий. За 11 лет суммарный объем производства вырос более чем в 1,5 раза, а объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями столицы, - почти в три раза – с 2 триллионов рублей до порядка 6 триллионов рублей", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Он также отметил, что наиболее уверенный рост обрабатывающая промышленность демонстрирует на протяжении последних трех лет: в 2018 году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года производство увеличилось на 11%, в 2019 году — на 7,1%, а в 2020 году — на 16,4%.По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, положительная динамика за 11 лет обеспечена за счет существенного роста по отдельным группам товаров."Заметный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования – в 3,7 раза, готовых металлических изделий – в 3,8 раза, радиоэлектроники и приборостроения – в 4,1 раза. Также в четыре раза увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий", – рассказал Прохоров.Среди крупнейших предприятий данных отраслей в департаменте назвали производителя кабельно-проводниковой продукции "Москабельмет", создателя воздуховодов и систем вентиляции "Фабрика вентиляции ГалВент", а также производителя микроэлектроники "Микрон".Во многом рост обрабатывающей промышленности связан с тем, что город оказывает промышленным производствам всестороннюю поддержку: от финансовой помощи в виде субсидий и льготных займов до присвоения производствам специализированных статусов, обеспечивающих им налоговые преференции. Сегодня ее получают 129 компаний, в том числе 61 предприятие, имеющее статус промышленного комплекса Москвы, уточняют в ДИПП.

https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754639559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/promyshlennost-1753879159.html

москва

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экономика, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)