https://ria.ru/20211122/moskva-1760095293.html
В Москве при ликвидации пожара спасли 15 человек
В Москве при ликвидации пожара спасли 15 человек - РИА Новости, 22.11.2021
В Москве при ликвидации пожара спасли 15 человек
Пятнадцать человек спасли при ликвидации пожара на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте МЧС России. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:32
2021-11-22T00:32
2021-11-22T00:33
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пятнадцать человек спасли при ликвидации пожара на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте МЧС России.Ранее МЧС сообщило, что возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В здании по этому адресу находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы.Добавляется, что, по предварительным данным, пожар происходит на площади 120 квадратных метров.Как сообщает столичный дептранс, из-за пожара перекрыто движение на улице Новоостаповская, затруднений движения на прилегающих улицах нет.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
00:32 22.11.2021 (обновлено: 00:33 22.11.2021)
В Москве при ликвидации пожара спасли 15 человек
При ликвидации пожара на Волгоградском проспекте в Москве спасли 15 человек