https://ria.ru/20211122/moldaviya-1760261598.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в кризисе с "Газпромом"

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в кризисе с "Газпромом" - РИА Новости, 23.11.2021

Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в кризисе с "Газпромом"

Власти Молдавии должны решить вопрос оплаты долга "Газпрому" не позднее четверга, пока не закончится резерв газа в трубе, деньги для этого есть, заявил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-22T23:35

2021-11-22T23:35

2021-11-23T03:03

экономика

молдавия

мвф

газпром

молдовагаз

ион кику

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии должны решить вопрос оплаты долга "Газпрому" не позднее четверга, пока не закончится резерв газа в трубе, деньги для этого есть, заявил экс-премьер Ион Кику.Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что "Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома". Глава компании "Молдовагаз" заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов."Режим ЧП завершился в субботу, у правительства сейчас нет прав выделить деньги, кабмин должен завтра утром собраться на заседании, одобрить специальный законопроект, утвердить его в парламенте и перевести деньги. Слава богу, у нас есть деньги, в том числе 236 миллионов долларов от МВФ, они находятся на счетах Национального банка, нужно успеть до пятницы заплатить эти деньги, пока не закончились резервы газа в трубе", - заявил Кику в эфире телеканала Prime.Он подчеркнул, что Молдавия рискует остаться без газа лишь в одном случае — если не заплатит за газ."Этот кризис был спровоцирован правительством, которое не может его разрешить, но выход можно найти", - полагает премьер.Он также добавил, что в этой ситуации вице-премьер Андрей Спыну, который вел переговоры с "Газпромом", проявил безответственность, поскольку он знал все положения контракта и мог предположить, что долги будут накапливаться, однако ничего не сделал, чтобы предотвратить кризис.

https://ria.ru/20211122/zaym-1760257534.html

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экономика, молдавия, мвф, газпром, молдовагаз, ион кику