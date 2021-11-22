23:35 22.11.2021 (обновлено: 03:03 23.11.2021)
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в кризисе с "Газпромом"
Кризис с "Газпромом" спровоцировало правительство Молдавии, заявил экс-премьер Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что "Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома". Глава компании "Молдовагаз" заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов.
"Режим ЧП завершился в субботу, у правительства сейчас нет прав выделить деньги, кабмин должен завтра утром собраться на заседании, одобрить специальный законопроект, утвердить его в парламенте и перевести деньги. Слава богу, у нас есть деньги, в том числе 236 миллионов долларов от МВФ, они находятся на счетах Национального банка, нужно успеть до пятницы заплатить эти деньги, пока не закончились резервы газа в трубе", - заявил Кику в эфире телеканала Prime.
Он подчеркнул, что Молдавия рискует остаться без газа лишь в одном случае — если не заплатит за газ.
"Этот кризис был спровоцирован правительством, которое не может его разрешить, но выход можно найти", - полагает премьер.
Он также добавил, что в этой ситуации вице-премьер Андрей Спыну, который вел переговоры с "Газпромом", проявил безответственность, поскольку он знал все положения контракта и мог предположить, что долги будут накапливаться, однако ничего не сделал, чтобы предотвратить кризис.
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