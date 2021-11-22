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В Оренбурге мужчина спас младенца, выпавшего из рук пьяной женщины

В Оренбурге мужчина спас младенца, выпавшего из рук пьяной женщины - РИА Новости, 22.11.2021

В Оренбурге мужчина спас младенца, выпавшего из рук пьяной женщины

Житель Оренбурга услышал в подъезде детский плач и обнаружил женщину, держащую малыша вниз головой, мужчина успел схватить ребенка, унёс его домой и позвонил в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T22:41

2021-11-22T22:41

2021-11-22T22:41

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УФА, 22 ноя - РИА Новости. Житель Оренбурга услышал в подъезде детский плач и обнаружил женщину, держащую малыша вниз головой, мужчина успел схватить ребенка, унёс его домой и позвонил в полицию, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.Ранее в СУСК РФ по региону сообщали, что в Оренбурге очевидец спас двухмесячного малыша, которого обнаружил в подъезде рядом с пьяной женщиной. У ребёнка диагностировали ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Выяснилось, что мать малолетнего накануне выпивала спиртное у знакомой и ушла, оставив его женщине и ее сожителю."Житель Оренбурга 41 лет, возвращаясь домой, в подъезде услышал плач ребенка и спустился на этаж ниже, чтобы посмотреть. В тамбуре стояла женщина и держала грудного ребенка за ногу, вниз головой. В этот момент мужчина успел поймать ребенка. Оказалась, что женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщает МВД региона подробности инцидента.По данным ведомства, мужчина забрал ребенка к себе домой и сообщил в полицию о произошедшем."Через некоторое время пришла мама малолетнего ребенка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, 40-летняя женщина оставила почти на 10 часов двухмесячного сына с малознакомыми людьми", - говорится в сообщении.Областная полиция организовала проверку и передала информацию о семье в органы и учреждения системы профилактики."Руководство МУ МВД России "Оренбургское" выражает огромную благодарность 41-летнему оренбуржцу за активную гражданскую позицию, решительность, неравнодушие и готовность не раздумывая прийти на помощь людям", - сообщили в МВД по области.

https://ria.ru/20211031/metro-1757109393.html

https://ria.ru/20211122/arest-1760231974.html

оренбург

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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия