https://ria.ru/20211122/mishustin-1760148132.html

На Дальнем Востоке со дна поднимут более 200 судов, заявил Мишустин

На Дальнем Востоке со дна поднимут более 200 судов, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.11.2021

На Дальнем Востоке со дна поднимут более 200 судов, заявил Мишустин

Более 200 затонувших и брошенных судов предстоит поднять со дна на Дальнем Востоке, сделать нужно немало, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:37

2021-11-22T12:37

2021-11-22T12:37

экономика

михаил мишустин

дальний восток

виктория абрамченко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 200 затонувших и брошенных судов предстоит поднять со дна на Дальнем Востоке, сделать нужно немало, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Летом 2020 года в ходе визита на Дальний Восток Мишустин призвал провести там "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, что откроет новые возможности для развития туризма. В феврале Мишустин утвердил план мероприятий по подъему судов, затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО)."Зачастую недобросовестные владельцы просто бросают их, не думая о последствиях для людей и окружающей среды. Особенно сложная ситуация в Дальневосточном федеральном округе. Там необходимо поднять более 200 судов. Сделать предстоит немало", - сказал Мишустин и поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует эту работу, держать выполнение поручения на контроле.

https://ria.ru/20211122/biznes-1760144429.html

дальний восток

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экономика, михаил мишустин, дальний восток, виктория абрамченко