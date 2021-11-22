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В Госдуму внесли законопроект об ограничении ставок по микрозаймам
В Госдуму внесли законопроект об ограничении ставок по микрозаймам - РИА Новости, 22.11.2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении ставок по микрозаймам
Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:40
2021-11-22T15:40
экономика
вячеслав володин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним, следует из базы данных нижней палаты парламента.В четверг, 18 ноября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор считает возможным снижение максимальной ставки по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день. Идею, в свою очередь, поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин - по его словам, следует думать о людях, а не о тех, "кто занимается ростовщичеством на этой теме".Авторы законопроекта считают, что его принятие "будет способствовать снижению закредитованности населения Российской Федерации". Документ разработан в целях совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг.Законопроект снижает максимальный размер процентной ставки по договору потребительского кредита или займа со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. В результате общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 миллиардов рублей в год, что "окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан", считают разработчики.Согласно законодательству, на момент заключения договора потребительского кредита или займа его полная стоимость не может превышать 365% годовых. По кредитам и займам со сроком возврата до одного года не допускается начисление процентов и иных мер ответственности после того, как их сумма в 1,5 раза превысит суммы кредита или займа. Таким образом, предельная сумма всех платежей ограничена 150% от суммы предоставленного кредита (займа).Законопроект снижает максимальное значение полной стоимости кредита или займа до 292% годовых, а максимальную сумму всех платежей по нему - до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Разработчики обращают внимание, что "на фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%". Кроме того, отмечается значительный рост закредитованности населения. В связи с этим разработчики и предлагают снизить соответствующие показатели.В среднем в год заключается порядка 35 миллионов договоров по ставке в диапазоне 0,8-1% в день (292% - 365% в год), указывается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа, исходя из анализа бизнес-моделей микрофинансовых организаций, считают, что часть компаний имеет резервы для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки. В случае принятия, закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, а норма о снижении максимального размера суммы всех платежей - с 1 июля 2022 года.
https://ria.ru/20210613/mikrozaym-1736819262.html
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экономика, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, эльвира набиуллина, россия
15:40 22.11.2021
 
В Госдуму внесли законопроект об ограничении ставок по микрозаймам

В Госдуму внесли законопроект о снижении максимальных размеров ставок по микрозаймам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В четверг, 18 ноября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор считает возможным снижение максимальной ставки по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день. Идею, в свою очередь, поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин - по его словам, следует думать о людях, а не о тех, "кто занимается ростовщичеством на этой теме".
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Авторы законопроекта считают, что его принятие "будет способствовать снижению закредитованности населения Российской Федерации". Документ разработан в целях совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг.
Законопроект снижает максимальный размер процентной ставки по договору потребительского кредита или займа со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. В результате общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 миллиардов рублей в год, что "окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан", считают разработчики.
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Согласно законодательству, на момент заключения договора потребительского кредита или займа его полная стоимость не может превышать 365% годовых. По кредитам и займам со сроком возврата до одного года не допускается начисление процентов и иных мер ответственности после того, как их сумма в 1,5 раза превысит суммы кредита или займа. Таким образом, предельная сумма всех платежей ограничена 150% от суммы предоставленного кредита (займа).
Законопроект снижает максимальное значение полной стоимости кредита или займа до 292% годовых, а максимальную сумму всех платежей по нему - до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Разработчики обращают внимание, что "на фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%". Кроме того, отмечается значительный рост закредитованности населения. В связи с этим разработчики и предлагают снизить соответствующие показатели.
В среднем в год заключается порядка 35 миллионов договоров по ставке в диапазоне 0,8-1% в день (292% - 365% в год), указывается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа, исходя из анализа бизнес-моделей микрофинансовых организаций, считают, что часть компаний имеет резервы для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки. В случае принятия, закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, а норма о снижении максимального размера суммы всех платежей - с 1 июля 2022 года.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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