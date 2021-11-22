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ЕК обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами
ЕК обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 22.11.2021
ЕК обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами
Коллегия еврокомиссаров на заседании во вторник обсудит меры против транспортных компаний, причастных к незаконной перевозке мигрантов на границу Белоруссии и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:28
2021-11-22T14:28
2021-11-22T14:28
в мире
белоруссия
еврокомиссия
брюссель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Коллегия еврокомиссаров на заседании во вторник обсудит меры против транспортных компаний, причастных к незаконной перевозке мигрантов на границу Белоруссии и ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант."Европейские комиссары обсудят возможные меры против транспортных компаний, которые замешаны в незаконной перевозке людей в направлении Европейского союза", - сообщила она.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-22T14:28
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в мире, белоруссия, еврокомиссия, брюссель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
ЕК обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами
Еврокомиссия обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами