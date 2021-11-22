https://ria.ru/20211122/migranty-1760174591.html

ЕК обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами

ЕК обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 22.11.2021

ЕК обсудит меры против транспортных компаний из-за кризиса с мигрантами

Коллегия еврокомиссаров на заседании во вторник обсудит меры против транспортных компаний, причастных к незаконной перевозке мигрантов на границу Белоруссии и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:28

2021-11-22T14:28

2021-11-22T14:28

в мире

белоруссия

еврокомиссия

брюссель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Коллегия еврокомиссаров на заседании во вторник обсудит меры против транспортных компаний, причастных к незаконной перевозке мигрантов на границу Белоруссии и ЕС, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант."Европейские комиссары обсудят возможные меры против транспортных компаний, которые замешаны в незаконной перевозке людей в направлении Европейского союза", - сообщила она.

белоруссия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-22T14:28 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, еврокомиссия, брюссель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео