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Милонов пообещал помочь Белоруссии облегчить жизнь мигрантов на границе
Милонов пообещал помочь Белоруссии облегчить жизнь мигрантов на границе - РИА Новости, 22.11.2021
Милонов пообещал помочь Белоруссии облегчить жизнь мигрантов на границе
Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") приехал на белорусско-польскую границу и пообещал помочь белорусским властям сделать легче жизнь нелегальных... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:56
2021-11-22T13:19
в мире
белоруссия
польша
единая россия
госдума рф
виталий милонов
мигранты
россия
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 22 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") приехал на белорусско-польскую границу и пообещал помочь белорусским властям сделать легче жизнь нелегальных мигрантов, которых Польша не пускает в страну."Мы собрали кое-что, сегодня передадим, потому что видели совсем маленьких детишек, которым нужна помощь. И готовы тоже принимать участие максимально вместе с белорусскими друзьями, обсуждать, как можем сделать жизнь этих людей, которые здесь оказались не по нашей воле, не по нашему приглашению, легче", - сказал Милонов РИА Новости.Он считает, что в создавшейся ситуации виноват Евросоюз."Они их пригласили, и перед носом у людей с детьми захлопнули дверь", - считает депутат.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, единая россия, госдума рф, виталий милонов, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, евросоюз
12:56 22.11.2021 (обновлено: 13:19 22.11.2021)
 
Милонов пообещал помочь Белоруссии облегчить жизнь мигрантов на границе

Милонов пообещал помочь белорусским властям сделать жизнь нелегалов на границе легче

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 22 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") приехал на белорусско-польскую границу и пообещал помочь белорусским властям сделать легче жизнь нелегальных мигрантов, которых Польша не пускает в страну.
"Мы собрали кое-что, сегодня передадим, потому что видели совсем маленьких детишек, которым нужна помощь. И готовы тоже принимать участие максимально вместе с белорусскими друзьями, обсуждать, как можем сделать жизнь этих людей, которые здесь оказались не по нашей воле, не по нашему приглашению, легче", - сказал Милонов РИА Новости.
Он считает, что в создавшейся ситуации виноват Евросоюз.
"Они их пригласили, и перед носом у людей с детьми захлопнули дверь", - считает депутат.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаЕдиная РоссияГосдума РФВиталий МилоновМигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииЕвросоюз
 
 
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