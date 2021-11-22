https://ria.ru/20211122/migranty-1760149226.html

Захарова обвинила Запад в "подтягивании" России к кризису с мигрантами

Захарова обвинила Запад в "подтягивании" России к кризису с мигрантами - РИА Новости, 22.11.2021

Захарова обвинила Запад в "подтягивании" России к кризису с мигрантами

Запад "подтягивает" Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать как "тяжеловесный" фактор для обвинений, заявила... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:41

2021-11-22T12:41

2021-11-22T13:14

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запад "подтягивает" Россию к миграционному кризису на польско-белорусской границе, чтобы использовать как "тяжеловесный" фактор для обвинений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Поэтому нужно придумать что-то, что можно продать собственным гражданам, электорату, населению, да и международному сообществу для того, чтобы объяснить, почему так в очередной раз сложилось. Поэтому нужен внешний фактор: в первую очередь "виновата" Беларусь, официальный Минск, прежде всего, виноваты граждане Белоруссии почему-то в сложившейся ситуации, ну заодно начинают подтягивать и Россию как такой в их понимании тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос "кто виноват?", - отметила она.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211119/nato-1759887648.html

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

россия

белоруссия

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россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова