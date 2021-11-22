https://ria.ru/20211122/migranty-1760123175.html

Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе

Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе - РИА Новости, 22.11.2021

Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе

Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) соберется, чтобы обсудить миграционный кризис на польско-белорусской границе, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:41

2021-11-22T10:41

2021-11-22T10:55

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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) соберется, чтобы обсудить миграционный кризис на польско-белорусской границе, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Завтра новая встреча Вышеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вышеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией", - сказал Мюллер в эфире телеканала Polsat.Также Мюллер сообщил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий на текущей неделе продолжит свое европейское турне, которое он проводит для подготовки к отражению "угрозы с востока". В воскресенье польский премьер уже посетил Литву, Латвию и Эстонию."На этой неделе будет еще несколько государств. Мы начинаем от стран нашего региона, которые сильнее других находятся под угрозой геополитических последствий из-за действий Белоруссии и России", - сказал Мюллер.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211121/granitsa-1760040352.html

https://ria.ru/20211120/migranty-1759954871.html

https://ria.ru/20211120/threats-1759863179.html

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в мире, венгрия, словакия, белоруссия, чехия, польша, вишеградская группа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии