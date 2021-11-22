10:41 22.11.2021 (обновлено: 10:55 22.11.2021)
Вышеградская группа соберется из-за кризиса на польско-белорусской границе
Представители Польши, Чехии, Словакии и Венгрии обсудят кризис на белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) соберется, чтобы обсудить миграционный кризис на польско-белорусской границе, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Завтра новая встреча Вышеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вышеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией", - сказал Мюллер в эфире телеканала Polsat.
Также Мюллер сообщил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий на текущей неделе продолжит свое европейское турне, которое он проводит для подготовки к отражению "угрозы с востока". В воскресенье польский премьер уже посетил Литву, Латвию и Эстонию.
"На этой неделе будет еще несколько государств. Мы начинаем от стран нашего региона, которые сильнее других находятся под угрозой геополитических последствий из-за действий Белоруссии и России", - сказал Мюллер.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.