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https://ria.ru/20211122/migranty-1760114449.html
ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гумпомощь
ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гумпомощь - РИА Новости, 22.11.2021
ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гумпомощь
Всемирная организация здравоохранения доставила первую гумпомощь в центр "Брузги" на белорусско-польской границе, где размещаются мигранты, - это гигиенические... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:42
2021-11-22T10:00
в мире
воз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
минск
польша
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 22 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения доставила первую гумпомощь в центр "Брузги" на белорусско-польской границе, где размещаются мигранты, - это гигиенические наборы, которые пригодятся в том числе для профилактики COVID, сообщил РИА Новости руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик."Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряжённую ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу", - рассказал Дубовик.По его словам, первая часть груза уже доставлена в центр. Всего в течение дня планируется привезти 600 наборов.Кроме того, ВОЗ собирается поставить медикаменты, необходимые для экстренных ситуаций.В воскресенье начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сообщила, что из логистического центра "Брузги" были госпитализированы около 100 мигрантов, в том числе с тяжелой формой коронавируса.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html
белоруссия
минск
польша
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, воз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, польша
09:42 22.11.2021 (обновлено: 10:00 22.11.2021)
 
ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гумпомощь

ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гуманитарную помощь

© Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока стоят в очереди возле полевой кухни на территории центра временного содержания мигрантов в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока стоят в очереди возле полевой кухни на территории центра временного содержания мигрантов в логистическом центре в пункте пропуска Брузги
© Sputnik
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 22 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения доставила первую гумпомощь в центр "Брузги" на белорусско-польской границе, где размещаются мигранты, - это гигиенические наборы, которые пригодятся в том числе для профилактики COVID, сообщил РИА Новости руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик.
"Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряжённую ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу", - рассказал Дубовик.
По его словам, первая часть груза уже доставлена в центр. Всего в течение дня планируется привезти 600 наборов.
Кроме того, ВОЗ собирается поставить медикаменты, необходимые для экстренных ситуаций.
В воскресенье начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сообщила, что из логистического центра "Брузги" были госпитализированы около 100 мигрантов, в том числе с тяжелой формой коронавируса.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
Владимир Огрызко - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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В миреВОЗСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияМинскПольша
 
 
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