09:42 22.11.2021 (обновлено: 10:00 22.11.2021)
ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гумпомощь
ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гуманитарную помощь
© Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока стоят в очереди возле полевой кухни на территории центра временного содержания мигрантов в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
© Sputnik
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 22 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения доставила первую гумпомощь в центр "Брузги" на белорусско-польской границе, где размещаются мигранты, - это гигиенические наборы, которые пригодятся в том числе для профилактики COVID, сообщил РИА Новости руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик.
"Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряжённую ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу", - рассказал Дубовик.
По его словам, первая часть груза уже доставлена в центр. Всего в течение дня планируется привезти 600 наборов.
Кроме того, ВОЗ собирается поставить медикаменты, необходимые для экстренных ситуаций.
В воскресенье начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда сообщила, что из логистического центра "Брузги" были госпитализированы около 100 мигрантов, в том числе с тяжелой формой коронавируса.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания, одежду.
18 ноября, 02:44На Украине разочаровались в Западе из-за кризиса с мигрантами