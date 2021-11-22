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На побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз

На побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз - РИА Новости, 22.11.2021

На побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз

Около миллиона медуз выбросило на берег в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области Украины из-за шторма в Черном море, сообщила в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:32

2021-11-22T14:32

2021-11-22T14:37

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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Около миллиона медуз выбросило на берег в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области Украины из-за шторма в Черном море, сообщила в понедельник пресс-служба парка."Недавно прошел сильный шторм на Черном море. Такие шторма бывают не столь часто… Конечно, море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А самым ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря в пределах нацпарка оно выбросило около миллиона медуз – корнеротов", - говорится в сообщении парка в Facebook.По данным пресс-службы, сильные волны изменили береговую зону в национальном парке, в некоторых местах исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках сформировались новые участки пляжной зоны.Как отмечается, медузы не вовлечены в пищевые цепи морских экосистем, но волновые процессы скоро их превратят в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.

https://ria.ru/20210909/meduzy-1749437331.html

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в мире, украина, одесская область, черное море, facebook