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На побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз
На побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз - РИА Новости, 22.11.2021
На побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз
Около миллиона медуз выбросило на берег в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области Украины из-за шторма в Черном море, сообщила в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:32
2021-11-22T14:32
2021-11-22T14:37
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Около миллиона медуз выбросило на берег в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области Украины из-за шторма в Черном море, сообщила в понедельник пресс-служба парка."Недавно прошел сильный шторм на Черном море. Такие шторма бывают не столь часто… Конечно, море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А самым ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря в пределах нацпарка оно выбросило около миллиона медуз – корнеротов", - говорится в сообщении парка в Facebook.По данным пресс-службы, сильные волны изменили береговую зону в национальном парке, в некоторых местах исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках сформировались новые участки пляжной зоны.Как отмечается, медузы не вовлечены в пищевые цепи морских экосистем, но волновые процессы скоро их превратят в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.
https://ria.ru/20210909/meduzy-1749437331.html
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в мире, украина, одесская область, черное море, facebook
14:32 22.11.2021 (обновлено: 14:37 22.11.2021)
На побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз
В Одесской области на побережье Черного моря выбросило около миллиона медуз из-за шторма