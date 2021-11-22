https://ria.ru/20211122/medivakholding-1760181183.html

Мезенцев: ожидаем проработки создания медиахолдинга Союзного государства

Мезенцев: ожидаем проработки создания медиахолдинга Союзного государства - РИА Новости, 22.11.2021

Мезенцев: ожидаем проработки создания медиахолдинга Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в в ближайшее время начнется проработка создания медиахолдинга в рамках Союзного государства. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:56

2021-11-22T14:56

2021-11-22T14:56

союзное государство

минск

москва

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в в ближайшее время начнется проработка создания медиахолдинга в рамках Союзного государства.По его словам, по мере того, как будет становиться реальной экономическая интеграция, Минск и Москва должны искать подходы по формированию де-факто единого информационного пространства в Союзном государстве.Как отметил Мезенцев, Союзное государство отнесется самым внимательным образом к предложению сторон, профессионалов и специалистов."Понятно, что мы будем строить медиахолдинг на самых современных практиках цифрового развития, при этом не забывая, что дух дружбы, атмосферы, эмоции товарищества не подменяются никакими цифровыми практиками", - добавил он.

https://ria.ru/20211107/programmy-1757986093.html

минск

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, москва, дмитрий мезенцев