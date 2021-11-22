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Мезенцев: ожидаем проработки создания медиахолдинга Союзного государства
Мезенцев: ожидаем проработки создания медиахолдинга Союзного государства - РИА Новости, 22.11.2021
Мезенцев: ожидаем проработки создания медиахолдинга Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в в ближайшее время начнется проработка создания медиахолдинга в рамках Союзного государства. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:56
2021-11-22T14:56
2021-11-22T14:56
союзное государство
минск
москва
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в в ближайшее время начнется проработка создания медиахолдинга в рамках Союзного государства.По его словам, по мере того, как будет становиться реальной экономическая интеграция, Минск и Москва должны искать подходы по формированию де-факто единого информационного пространства в Союзном государстве.Как отметил Мезенцев, Союзное государство отнесется самым внимательным образом к предложению сторон, профессионалов и специалистов."Понятно, что мы будем строить медиахолдинг на самых современных практиках цифрового развития, при этом не забывая, что дух дружбы, атмосферы, эмоции товарищества не подменяются никакими цифровыми практиками", - добавил он.
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минск, москва, дмитрий мезенцев