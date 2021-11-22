https://ria.ru/20211122/maduro-1760106910.html
Мадуро заявил об убедительной победе социалистов на выборах в Венесуэле
Мадуро заявил об убедительной победе социалистов на выборах в Венесуэле - РИА Новости, 22.11.2021
Мадуро заявил об убедительной победе социалистов на выборах в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил социалистов с победами на региональных выборах 2021 года, где им удалось занять 20 из 23 губернаторских мест, а... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T07:48
2021-11-22T07:48
2021-11-22T07:48
в мире
венесуэла
николас мадуро
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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил социалистов с победами на региональных выборах 2021 года, где им удалось занять 20 из 23 губернаторских мест, а также должность столичного градоначальника.Согласно данным Национального избирательного совета Венесуэлы CNE, после подсчета 90,21% бюллетеней, 20 из 23 губернаторских постов занимают кандидаты Единой социалистической партии PSUV. Явка на выборах составила 41,8% - проголосовали 8,15 миллиона человек.Оппозиция Венесуэлы предварительно побеждает в трех штатах - Кохедес, Нуэва-Эспарта и Сулия.
https://ria.ru/20211122/sotsialisty-1760106469.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро
Мадуро заявил об убедительной победе социалистов на выборах в Венесуэле
Мадуро заявил об убедительной победе социалистов на региональных выборах в Венесуэле