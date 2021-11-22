11:50 22.11.2021 (обновлено: 14:34 22.11.2021)
Лукашенко предупредил "диких политиков" в Польше о последствиях угроз
Лукашенко: в случае закрытия границы с белорусами поляки поедут на восток через Донбасс
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, по его словам, "диких" политиков в Польше о последствиях их угроз в адрес Белоруссии.
"Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - приводит агентство Белта слова главы государства.
"Это я так образно говорю - через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта", - пояснил Лукашенко.
Он высказал мнение, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации. "Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши", - заявил глава белорусского государства. Он напомнил, что внутри самой Польши накопилась масса проблем, включая тему абортов, вопросы фермеров, а в последнее время и женщины, матери уже поднялись в защиту беженцев, которых удерживают на границе.
Президент Белоруссии заявил, что Польше просто надо "выбить" из Евросоюза финансирование на миллиарды, а им не дают, потому что эта страна "не соответствует стандартам Евросоюза". "И второе - отвлечь население Польши от тех проблем, которые там существуют", - отметил он.
Лукашенко заявил, что "отдал распоряжение по всем каналам, чтобы не дать им возможности поиграться на Беларуси - на теме границы и мигрантов".
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>