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В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки - РИА Новости, 22.11.2021
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:21
2021-11-22T09:21
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное республике село Калиново-Борщеватое в Донбассе."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, за минувшие сутки зафиксирован только обстрел села Калиново-Борщеватое.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:21 22.11.2021
 
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки

Представительство ЛНР заявило об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное республике село Калиново-Борщеватое в Донбассе.
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 22:14
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, за минувшие сутки зафиксирован только обстрел села Калиново-Борщеватое.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 18:50
В ЛНР заявили, что зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Донбассе
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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