https://ria.ru/20211122/livan-1760162987.html

Лавров обсудил с главой МИД Ливана восстановление порта в Бейруте

Лавров обсудил с главой МИД Ливана восстановление порта в Бейруте - РИА Новости, 22.11.2021

Лавров обсудил с главой МИД Ливана восстановление порта в Бейруте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ливана вопрос об участии российских компаний в восстановлении порта в Бейруте. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:42

2021-11-22T13:42

2021-11-22T13:53

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ливана вопрос об участии российских компаний в восстановлении порта в Бейруте."Мы рассмотрели перспективу участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года", - сказал он по итогам переговоров с ливанским коллегой.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более шести тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.

https://ria.ru/20211118/beyrut-1759658278.html

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в мире, бейрут, мид ливана, ливан, сергей лавров