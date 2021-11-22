https://ria.ru/20211122/livan-1760162211.html

Ливан не должен быть заложником ситуации в Сирии, заявил Лавров

Ливан не должен быть заложником ситуации в Сирии, заявил Лавров - РИА Новости, 22.11.2021

Ливан не должен быть заложником ситуации в Сирии, заявил Лавров

Зарубежные игроки пытаются вмешиваться в дела Ливана, Москва выступает против того, чтобы Ливан становился заложником ситуации в Сирии, он не должен стать... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:39

2021-11-22T13:39

2021-11-22T13:56

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зарубежные игроки пытаются вмешиваться в дела Ливана, Москва выступает против того, чтобы Ливан становился заложником ситуации в Сирии, он не должен стать местом сведения счетов других стран, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Убеждены, что Ливан не должен кем бы то ни было рассматриваться в качестве объекта внешнего вмешательства. Такие попытки делаются, причем в самых разных направлениях, и мы убеждены, что это губительно и для ливанского государства, и для региональной обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана."Ливан не должен быть полем для сведения счетов между третьими государствами, такие тенденции мы тоже, к сожалению, наблюдаем. И, безусловно, мы против того, чтобы страна была заложником кризиса в соседней Сирии", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20211122/lavrov-1760165008.html

ливан

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