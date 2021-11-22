https://ria.ru/20211122/litva-1760189826.html

В Литве хотят подать на Лукашенко в Международный суд ООН из-за мигрантов

В Литве хотят подать на Лукашенко в Международный суд ООН из-за мигрантов - РИА Новости, 22.11.2021

В Литве хотят подать на Лукашенко в Международный суд ООН из-за мигрантов

Литва ищет способы подать иск в Международный суд ООН в Гааге на белорусские власти в связи с миграционным кризисом, сообщил литовский министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:33

2021-11-22T15:33

2021-11-22T15:33

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Литва ищет способы подать иск в Международный суд ООН в Гааге на белорусские власти в связи с миграционным кризисом, сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.По словам Ландсбергиса, в стране есть люди и политики, которые планируют изучить возможности международного судебного иска за действия в отношения мигрантов, которые, как считают в Литве, страдают из-за решений белорусского руководства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211120/migranty-1759976316.html

https://ria.ru/20211118/litva-1759634378.html

литва

белоруссия

гаага

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