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В Литве хотят подать на Лукашенко в Международный суд ООН из-за мигрантов
В Литве хотят подать на Лукашенко в Международный суд ООН из-за мигрантов - РИА Новости, 22.11.2021
В Литве хотят подать на Лукашенко в Международный суд ООН из-за мигрантов
Литва ищет способы подать иск в Международный суд ООН в Гааге на белорусские власти в связи с миграционным кризисом, сообщил литовский министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:33
2021-11-22T15:33
в мире
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оон
белоруссия
гаага
международный суд оон
александр лукашенко
витаутас ландсбергис
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Литва ищет способы подать иск в Международный суд ООН в Гааге на белорусские власти в связи с миграционным кризисом, сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.По словам Ландсбергиса, в стране есть люди и политики, которые планируют изучить возможности международного судебного иска за действия в отношения мигрантов, которые, как считают в Литве, страдают из-за решений белорусского руководства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211120/migranty-1759976316.html
https://ria.ru/20211118/litva-1759634378.html
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в мире, литва, оон, белоруссия, гаага, международный суд оон, александр лукашенко, витаутас ландсбергис, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:33 22.11.2021
 
В Литве хотят подать на Лукашенко в Международный суд ООН из-за мигрантов

Глава МИД Литвы Ландсбергис хочет подать на Лукашенко в суд в Гаагу из-за мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДворец мира в Гааге
Дворец мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Литва ищет способы подать иск в Международный суд ООН в Гааге на белорусские власти в связи с миграционным кризисом, сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
По словам Ландсбергиса, в стране есть люди и политики, которые планируют изучить возможности международного судебного иска за действия в отношения мигрантов, которые, как считают в Литве, страдают из-за решений белорусского руководства.
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 17:37
В Литве предложили разместить мигрантов на Украине или в Молдавии
"Мы бы подумали о Международном суде ООН (ICJ - ред). Я не хочу обещать слишком много… Но я думаю, что это необходимо", - сказал Ландсбергис в интервью Politico.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 14:14
Глава сейма Литвы обратилась к лидерам ЕС из-за переговоров с Лукашенко
 
В миреЛитваООНБелоруссияГаагаМеждународный суд ООНАлександр ЛукашенкоВитаутас ЛандсбергисСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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