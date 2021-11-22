https://ria.ru/20211122/lentochka-1760141875.html

Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии

Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии - РИА Новости, 22.11.2021

Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии

Решение Латвии запретить ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях выставляет в неприглядном свете саму страну, а не символ Победы на лацкане... РИА Новости, 22.11.2021

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2021-11-22T12:54

в мире

латвия

сейм латвии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

георгиевская ленточка

мария захарова

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Решение Латвии запретить ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях выставляет в неприглядном свете саму страну, а не символ Победы на лацкане ветерана, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Я также могу вас заверить, что мы будем отстаивать историческую правду на всех международных площадках — как мы делали до этого дня, так мы продолжим делать это и далее", — сказала она во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Дипломат отметила, что "смысл и подоплека" этого шага "вполне объяснимы". Рига, по ее словам, "при нынешней администрации в очень многих своих политических и правовых решениях опирается на установки, прямо противоречащие международным правовым принципам, в том числе запрет на дискриминацию". Неспроста, указала Захарова, георгиевские ленточки запретила именно Латвия, где "каждый десятый житель носит позорный статус "не гражданина".Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что запрет символов, имеющих международно-правовую основу и связанных с победой добра над злом, — это самое бессмысленное, что можно делать в политике.Сейм Латвии официально запретил публичное использование ленточек в стране. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Акция "Георгиевская ленточка" посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошло первое мероприятие, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС — организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.

https://ria.ru/20211111/zakharova-1758641011.html

https://ria.ru/20210518/estoniya-1732677976.html

https://ria.ru/20210923/zapret-1751455770.html

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в мире, латвия, сейм латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), георгиевская ленточка, мария захарова, россия