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Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии - РИА Новости, 22.11.2021
Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии
Решение Латвии запретить ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях выставляет в неприглядном свете саму страну, а не символ Победы на лацкане... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:11
2021-11-22T12:54
в мире
латвия
сейм латвии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
георгиевская ленточка
мария захарова
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Решение Латвии запретить ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях выставляет в неприглядном свете саму страну, а не символ Победы на лацкане ветерана, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Я также могу вас заверить, что мы будем отстаивать историческую правду на всех международных площадках — как мы делали до этого дня, так мы продолжим делать это и далее", — сказала она во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Дипломат отметила, что "смысл и подоплека" этого шага "вполне объяснимы". Рига, по ее словам, "при нынешней администрации в очень многих своих политических и правовых решениях опирается на установки, прямо противоречащие международным правовым принципам, в том числе запрет на дискриминацию". Неспроста, указала Захарова, георгиевские ленточки запретила именно Латвия, где "каждый десятый житель носит позорный статус "не гражданина".Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что запрет символов, имеющих международно-правовую основу и связанных с победой добра над злом, — это самое бессмысленное, что можно делать в политике.Сейм Латвии официально запретил публичное использование ленточек в стране. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.Каждый год 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч человек, чтобы отпраздновать День Победы. Акция "Георгиевская ленточка" посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошло первое мероприятие, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС — организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
https://ria.ru/20211111/zakharova-1758641011.html
https://ria.ru/20210518/estoniya-1732677976.html
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в мире, латвия, сейм латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), георгиевская ленточка, мария захарова, россия
12:11 22.11.2021 (обновлено: 12:54 22.11.2021)
 
Захарова осудила запрет на ношение георгиевской ленточки в Латвии

Захарова: запрет на ношение георгиевской ленточки выставляет Латвию в неприглядном свете

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Решение Латвии запретить ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях выставляет в неприглядном свете саму страну, а не символ Победы на лацкане ветерана, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Я также могу вас заверить, что мы будем отстаивать историческую правду на всех международных площадках — как мы делали до этого дня, так мы продолжим делать это и далее", — сказала она во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Дипломат отметила, что "смысл и подоплека" этого шага "вполне объяснимы". Рига, по ее словам, "при нынешней администрации в очень многих своих политических и правовых решениях опирается на установки, прямо противоречащие международным правовым принципам, в том числе запрет на дискриминацию". Неспроста, указала Захарова, георгиевские ленточки запретила именно Латвия, где "каждый десятый житель носит позорный статус "не гражданина".
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что запрет символов, имеющих международно-правовую основу и связанных с победой добра над злом, — это самое бессмысленное, что можно делать в политике.
"Эти символы живут вне рамок идеологии или узкокорыстной концепции политиков, эти символы выражают идеи, страдания одних ради жизни и блага других <...>. Идею Великой Победы во всем ее многообразии и абсолютности запретить никогда и нигде ни у кого не получится", — заключила она.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование ленточек в стране. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
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Акция "Георгиевская ленточка" посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошло первое мероприятие, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
При этом в Латвии каждый год проводятся шествия легионеров СС — организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. На них публично демонстрируются награды и символика нацистов, в них участвуют депутаты и чиновники. Эти шествия всячески осуждаются многими странами, в том числе Россией.
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