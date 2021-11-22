https://ria.ru/20211122/lekarstva-1760144264.html

Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства

Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства - РИА Новости, 22.11.2021

Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:20

2021-11-22T12:20

2021-11-22T12:29

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства."Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет ФАС", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но внеплановые проверки тоже возможны.

https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия