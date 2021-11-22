https://ria.ru/20211122/lekarstva-1760144264.html
Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства
Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства - РИА Новости, 22.11.2021
Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:20
2021-11-22T12:20
2021-11-22T12:29
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства."Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет ФАС", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но внеплановые проверки тоже возможны.
https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
12:20 22.11.2021 (обновлено: 12:29 22.11.2021)
Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства
Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на жизненно необходимые лекарства