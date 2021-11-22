https://ria.ru/20211122/lavrov-1760173021.html

На возможной встрече Путина и Байдена обсудят Украину, заявил Лавров

На возможной встрече Путина и Байдена обсудят Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 22.11.2021

На возможной встрече Путина и Байдена обсудят Украину, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:21

2021-11-22T14:21

2021-11-22T14:21

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сша

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сергей рябков

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россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет обсуждаться и Украина."В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал Лавров на пресс-конференции.МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20211118/putin-1759716027.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, джо байден, сергей рябков, сергей лавров, россия