https://ria.ru/20211122/laureaty-1760235628.html

Стали известны лауреаты Большого детского фестиваля

Стали известны лауреаты Большого детского фестиваля - РИА Новости, 22.11.2021

Стали известны лауреаты Большого детского фестиваля

Лауреатов конкурсной программы IV международного Большого детского фестиваля объявили в Москве на сцене Московского губернского театра, передает корреспондент... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:27

2021-11-22T19:27

2021-11-22T19:27

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лауреатов конкурсной программы IV международного Большого детского фестиваля объявили в Москве на сцене Московского губернского театра, передает корреспондент РИА Новости.В конкурсной программе БДФ-2021 было представлено 85 творческих проектов. На церемонии закрытия фестиваля были вручены призы в 14 номинациях, а также премия "Легенда театра для детей и юношества"."Я рад, что фестиваль проходит живьем… 85 проектов включая анимацию, художественные фильмы, театры различных направлений: музыкальный, драматический, кукольный… Все это мы показали и реализовали живьем. В прошлом году все было более печально, потому что фестиваль был онлайн, но это живое искусство, все это является живым искусством, тем более театр. Это надо смотреть живьем, чтобы почувствовать энергию, саму энергетику, которую не заменит запись или онлайн", - рассказал худрук БДФ Сергей Безруков.Победителей фестиваля определило независимое детско-юношеское жюри, в состав которого вошло 27 детей и подростков от 6 до 16 лет – юные актеры, музыканты, художники, спортсмены. Председателем жюри выступила одиннадцатилетняя актриса театра и кино, телеведущая Николь Плиева.Лауреатом в номинации "Лучший драматический спектакль для детей" в младшей возрастной категории стала постановка "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" от режиссера Ивана Пачина (Няганский театр юного зрителя), в старшей категории - "Манюня" от режиссера Рузанны Мовсесян (РАМТ)."Лучшим спектаклем театра кукол" для детей в младшей возрастной категории стал спектакль "Вафельное сердце" от режиссера Анны Викторовой (театр "Кукфо"), в старшей категории - "Полонез Огинского" от режиссера Александра Борока (Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского)."Лучшим музыкальным спектаклем" для детей в младшей возрастной категории стал спектакль "Тео - театральный капитан" от режиссера Ивана Пачина (Московский музыкальный театр для детей и молодежи "Экспромт"), в старшей категории - "Dark" от режиссера Екатерины Василевой (Лаборатория современной оперы КоОРERAция).Лучшим художественным фильмом для детей была признана картина "Пальма" режиссера Александра Домогарова-младшего, лучшим анимационном фильмом для детей – "Курочка-умничка" режиссера Дарьи Сидловской (филиал ВГИК в Ростове-на-Дону). Лучшей книгой для детей в младшей возрастной категории стал "Лучше лети. Проект 19" Аси Кравченко, в старшей категории – "Война vs Детство" Кристины Кретовой.Театры-победители конкурса будут включены в гастрольно-концертную программу "Большие гастроли" в 2022 году, а также, наряду с фильмами-лауреатами, станут участниками программы "Эхо БДФ-2022" в различных регионах страны.Кроме того, были вручены специальные призы фестиваля. "Легендой театра для детей и юношества" стал Виктор Платонов, заслуженный художник РФ, худрук Московского детского театра теней. Приз от оргкомитета фестиваля получил спектакль "Мио, мой Мио!" режиссера Екатерины Гороховской (Казанский Татарский государственный театр юного зрителя). Приз от художественного руководителя фестиваля достался "Русалочке" режиссера Бориса Константинова (Московский областной государственный театр кукол). Приз от родителей детского жюри достался Desconcerto, Jordi Purti Olle, Orthemis-Nova Orquestra Cambra Emporda (Фигерас, Испания).Фестиваль стартовал 1 сентября и проводился в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Основная идея фестиваля – собрать все лучшее, что делается для детей и юношества в различных жанрах искусства. События фестиваля проходили на 24 различных площадках, в частности, в Московском Губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре имени Образцова, РАМТе, Большом театре кукол (Санкт-Петербург), кинотеатре "Иллюзион".

https://ria.ru/20211121/konkurs-1760057151.html

https://ria.ru/20211119/prepodavatel-1759701082.html

https://ria.ru/20211116/krasavitsa-1759375230.html

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общество, москва, сергей безруков, московский губернский театр, россия, культура