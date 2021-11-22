https://ria.ru/20211122/kursk-1760231446.html

Депутат Госдумы призвал начать расследование гибели подлодки "Курск"

Депутат Госдумы призвал начать расследование гибели подлодки "Курск" - РИА Новости, 22.11.2021

Депутат Госдумы призвал начать расследование гибели подлодки "Курск"

Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев призвал обращаться в международные инстанции с требованием расследовать гибель подлодки "Курск", в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:58

2021-11-22T18:58

2021-11-22T18:58

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев призвал обращаться в международные инстанции с требованием расследовать гибель подлодки "Курск", в случае, если у военных РФ появились новые факты о причастности к трагедии подлодок США.Ранее Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений Северного флота в августе 2000 года находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал."Если у российских военных - в том числе и отставных - появились какие-то новые факты, позволяющие им с уверенностью утверждать, что в трагедии с "Курском" виноваты Соединенные Штаты, то совершенно точно нужно обращаться в международные инстанции с требованием расследовать это происшествие. А еще – в международный арбитраж, ведь нанесенный стране ущерб, как материальный, так и репутационый, несомненно, должны оплачивать те, кто совершил это преступление, путь даже и по неосторожности. Главное, чтобы они понимали, что при любом приближении к нашим границам в территориальных водах вытеснять их больше никто не собирается, они будут уничтожены", - заявил Журавлев РИА Новости.Кроме того, депутат уточнил, что уже в наши дни у российского министерства обороны есть специальная система слежения, которая способна сделать "прозрачными" целые районы мирового океана и обнаружить там подводные лодки, есть и суда, которые могут поднимать с морского дна затонувшие корабли и подлодки.Однако в 2000 году, как добавил парламентарий, когда затонула подводная лодка "Курск", ничего подобного у России не было - и все возможные версии ее гибели основывались лишь на предположениях, расследование определило, что на борту произошел взрыв, а вот от удара обо что он случился - по-прежнему вызывает споры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопросы журналистов, не стал комментировать версию адмирала о гибели "Курска". Как отметил представитель Кремля, было следствие, которое пришло к окончательному выводу, "и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать".Адмирал Попов же заявлял, что название подлодки ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. При этом депутат ГД и бывший мэр Мурманска (2010-2016) Алексей Веллер, комментируя слова Попова о гибели подлодки "Курск", обратил внимание на то, что он дает только версию, и обсуждать ее нет смысла."Прекрасно помню, что происходило в (Мурманской) области, в городе (Мурманск) в те трагические дни. В свое время помогал немного пресс-центр там организовывать… Это были дни страшной трагедии для всех жителей области и города. Сегодня, когда адмирал говорит версию, но говорит ее как версию, оставляя 10% на что-то другое, не договаривает, честно говоря, не вижу смысла (в обсуждении). Почему об этом стоит сегодня говорить? Если уж ты готов называть все до конца… Если начал говорить, тогда говори все", - заявил РИА Новости Веллер.По его мнение, вспоминать о трагедии нужно в памятные дни. "Мне кажется, что такие вопросы остаются до конца нашей жизни. Наверное, правильно это вспоминать в те дни, когда мы ежегодно вспоминаем это у памятника в Мурманске, в (годовщину) трагедии", - отметил Веллер.

https://ria.ru/20211122/kursk-1760142183.html

https://ria.ru/20200812/1575587216.html

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в мире, общество, вмф рф, мурманская область, мурманск, госдума рф, алексей журавлев , вячеслав попов, россия