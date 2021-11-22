https://ria.ru/20211122/kursk-1760164643.html

В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска"

В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска" - РИА Новости, 22.11.2021

В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:47

2021-11-22T13:47

2021-11-22T13:51

происшествия

нато

дмитрий песков

вячеслав попов

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.Ранее адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%".

https://ria.ru/20211122/podlodka-1760107354.html

https://ria.ru/20200812/1575587216.html

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происшествия, нато, дмитрий песков, вячеслав попов, россия