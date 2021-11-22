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https://ria.ru/20211122/kursk-1760164643.html
В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска"
В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска" - РИА Новости, 22.11.2021
В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:47
2021-11-22T13:51
происшествия
нато
дмитрий песков
вячеслав попов
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.Ранее адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%".
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происшествия, нато, дмитрий песков, вячеслав попов, россия
13:47 22.11.2021 (обновлено: 13:51 22.11.2021)
 
В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска"

Песков о гибели АПЛ "Курск": было следствие, другие гипотезы комментировать не хотим

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
"Мы ее (версию) оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Попов смоделировал ситуацию на подводной лодке Курск - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 08:06
Адмирал Попов рассказал, как "Курск" мог столкнуться с подлодкой НАТО
Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.
Ранее адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%".
Памятник Морякам-подводникам, погибшим в мирное время - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 02:01
Гибель атомной подводной лодки "Курск" (2000)
 
ПроисшествияНАТОДмитрий ПесковВячеслав ПоповРоссия
 
 
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