13:47 22.11.2021 (обновлено: 13:51 22.11.2021)
В Кремле отказались комментировать версию адмирала Попова о гибели "Курска"
Песков о гибели АПЛ "Курск": было следствие, другие гипотезы комментировать не хотим
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск" из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
"Мы ее (версию) оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.
Ранее адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%".
12 августа 2020, 02:01Гибель атомной подводной лодки "Курск" (2000)