Экс-начальник штаба ВМФ согласился с версией о гибели подлодки "Курск"
Экс-начальник штаба ВМФ Кравченко согласился с версией адмирала Попова о гибели "Курска"
© AP Photo / STRАтомная подводная лодка "Курск"
© AP Photo / STR
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко заявил РИА Новости, что косвенные признаки говорят в пользу версии адмирала Вячеслава Попова о том, что подлодка "Курск" затонула после столкновения с иностранной субмариной.
Ранее Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая, подошла к ней слишком близко. По словам Попова, сигналы SOS подавал не экипаж "Курска", а специальный механизм, который на российских лодках отсутствует.
"Существует такая версия, верить ей или не верить? Косвенные признаки говорят о том, что да, то, что сказал командующий Северным флотом в тот период времени Вячеслав Алексеевич Попов, (могло произойти - ред.). Я тоже склонен верить этой версии", - сказал Кравченко.
Впрочем, напомнил собеседник, согласно выводам правительственной комиссии под руководством генпрокурора, официальной причиной катастрофы является взрыв парогазовой торпеды, который привел к дальнейшей детонации.
По словам Кравченко, автоматический прибор, который в определенных ситуациях может подавать сигналы SOS, устанавливается на американские подлодки.
По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений Северного флота в августе 2000 года находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.
12 августа 2019, 03:35Гибель атомной подводной лодки "Курск"