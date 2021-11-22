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https://ria.ru/20211122/kursk-1760100757.html
Что на самом деле погубило подлодку "Курск"
Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО - РИА Новости, 22.11.2021
Что на самом деле погубило подлодку "Курск"
Атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:06
2021-11-22T11:10
общество
североморск
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
баренцево море
вячеслав попов
вмс великобритании
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом."Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что Министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, уточняло СМИ.Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.По мнению специалистов, подрыв фрагментов был необходим с точки зрения безопасности мореплавания, так как на дне могли оставаться неразорвавшиеся торпеды. Место гибели субмарины находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.Столкновения советских (российских) подлодок происходили неоднократно и раньше. В частности, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ "Борисоглебск" отрабатывала задачи боевой подготовки опять же в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что атомная подлодка ВМС США Grayling следила за "Борисоглебском", потеряла его из виду и столкнулась с ним. Однако эти и другие происшествия не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с "Курском".Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
https://ria.ru/20190812/1557340444.html
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североморск
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общество, североморск, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, баренцево море, вячеслав попов, вмс великобритании
03:06 22.11.2021 (обновлено: 11:10 22.11.2021)
 
Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО

Адмирал Попов: АПЛ "Курск" погибла в 2000 году из-за столкновения с подлодкой НАТО

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПамятник "Морякам-подводникам, погибшим в мирное время"
Памятник Морякам-подводникам, погибшим в мирное время - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.
"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.
"Подводная лодка, которая столкнулась с "Курском", следила за "Курском", видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр "Курска" привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — сказал Попов.
Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.
Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.
По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что Министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, уточняло СМИ.
Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.
АПЛ Курск на базе в Видяево - РИА Новости, 1920, 12.08.2019
12 августа 2019, 03:35
Гибель атомной подводной лодки "Курск"
По мнению специалистов, подрыв фрагментов был необходим с точки зрения безопасности мореплавания, так как на дне могли оставаться неразорвавшиеся торпеды. Место гибели субмарины находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.
Столкновения советских (российских) подлодок происходили неоднократно и раньше. В частности, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ "Борисоглебск" отрабатывала задачи боевой подготовки опять же в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что атомная подлодка ВМС США Grayling следила за "Борисоглебском", потеряла его из виду и столкнулась с ним. Однако эти и другие происшествия не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с "Курском".
Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
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ОбществоСевероморскМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАБаренцево мореВячеслав ПоповВМС Великобритании
 
 
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