https://ria.ru/20211122/kursk-1760100757.html

Что на самом деле погубило подлодку "Курск"

Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО - РИА Новости, 22.11.2021

Что на самом деле погубило подлодку "Курск"

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:06

2021-11-22T03:06

2021-11-22T11:10

общество

североморск

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

баренцево море

вячеслав попов

вмс великобритании

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом."Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.Сигналы SOS в тот день подавал не "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, добавил он. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно". Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и тот факт, что фактически знает ее название.По данным российских и иностранных СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что Министерство обороны России запросило у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, однако получило отказ, было заявление, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, уточняло СМИ.Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ "Курск" погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.По мнению специалистов, подрыв фрагментов был необходим с точки зрения безопасности мореплавания, так как на дне могли оставаться неразорвавшиеся торпеды. Место гибели субмарины находится в центре района активного судоходства и рыбного промысла.Столкновения советских (российских) подлодок происходили неоднократно и раньше. В частности, в феврале 1992 года в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море столкнулась АПЛ К-276 с американской АПЛ Baton Rouge типа Los Angeles. В 1993 году АПЛ "Борисоглебск" отрабатывала задачи боевой подготовки опять же в своем полигоне и получила удар в корпус. Расследование установило, что атомная подлодка ВМС США Grayling следила за "Борисоглебском", потеряла его из виду и столкнулась с ним. Однако эти и другие происшествия не имели таких катастрофических последствий, как в ситуации с "Курском".Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru

https://ria.ru/20190812/1557340444.html

https://ria.ru/20180311/1516115043.html

североморск

баренцево море

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общество, североморск, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, баренцево море, вячеслав попов, вмс великобритании