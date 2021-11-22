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Курс доллара поднялся до 75 рублей
Курс доллара поднялся до 75 рублей - РИА Новости, 22.11.2021
Курс доллара поднялся до 75 рублей
Курс рубля в понедельник усиливает падение, в частности, доллар стоит уже дороже 75 рублей - на максимумах с начала июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:10
2021-11-22T19:10
2021-11-22T19:16
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Курс рубля в понедельник усиливает падение, в частности, доллар стоит уже дороже 75 рублей - на максимумах с начала июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.10 мск растёт на 1,56 рубля, до 75,01 рубля. Таких высоких курсовых уровней не отмечалось уже с 8 июля. Курс евро прибавляет 1,45 рубля, до 84,46 рубля
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доллар, экономика, рубль, московская биржа, динамика курсов валют, россия
19:10 22.11.2021 (обновлено: 19:16 22.11.2021)
Курс доллара поднялся до 75 рублей
Курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с 8 июля