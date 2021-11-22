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Курс доллара поднялся до 75 рублей

Курс доллара поднялся до 75 рублей - РИА Новости, 22.11.2021

Курс доллара поднялся до 75 рублей

Курс рубля в понедельник усиливает падение, в частности, доллар стоит уже дороже 75 рублей - на максимумах с начала июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:10

2021-11-22T19:10

2021-11-22T19:16

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Курс рубля в понедельник усиливает падение, в частности, доллар стоит уже дороже 75 рублей - на максимумах с начала июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.10 мск растёт на 1,56 рубля, до 75,01 рубля. Таких высоких курсовых уровней не отмечалось уже с 8 июля. Курс евро прибавляет 1,45 рубля, до 84,46 рубля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доллар, экономика, рубль, московская биржа, динамика курсов валют, россия