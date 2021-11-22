https://ria.ru/20211122/kuleba-1760119283.html

Киев обвинил Москву в поиске особых условий для "Северного потока — 2"

Киев обвинил Москву в поиске особых условий для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.11.2021

Киев обвинил Москву в поиске особых условий для "Северного потока — 2"

Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве и создать преференциальные условия для "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:20

2021-11-22T10:20

2021-11-22T11:01

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украина

мид украины

дмитрий кулеба

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве и создать преференциальные условия для "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Кулеба вновь связал сертификацию "Северного потока — 2" с "давлением, которое сейчас оказывает Россия на нескольких фронтах гибридной войны". "Здесь и кризис с гражданами, которых привезли на границу с Европейским союзом, и обострение ситуации на украинских границах, <...> увеличение пропаганды и дезинформации России в странах Евросоюза, и действия России, чтобы парализовать "нормандский формат" и минский процесс — все это элементы одной игры. Мы обсуждаем это с нашими партнерами, и они с нами соглашаются", — добавил он."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Киев и Варшава активно выступают против сертификации Nord Stream 2 AG, а также ее немецкой "дочки" как независимого оператора трубопровода. Они настаивают, что проект должен соответствовать обновленной Газовой директиве ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-22T10:20 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия