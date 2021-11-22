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Киев обвинил Москву в поиске особых условий для "Северного потока — 2"
Киев обвинил Москву в поиске особых условий для "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.11.2021
Киев обвинил Москву в поиске особых условий для "Северного потока — 2"
Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве и создать преференциальные условия для "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:20
2021-11-22T11:01
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
северный поток — 2
россия
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КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве и создать преференциальные условия для "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Кулеба вновь связал сертификацию "Северного потока — 2" с "давлением, которое сейчас оказывает Россия на нескольких фронтах гибридной войны". "Здесь и кризис с гражданами, которых привезли на границу с Европейским союзом, и обострение ситуации на украинских границах, &lt;...&gt; увеличение пропаганды и дезинформации России в странах Евросоюза, и действия России, чтобы парализовать "нормандский формат" и минский процесс — все это элементы одной игры. Мы обсуждаем это с нашими партнерами, и они с нами соглашаются", — добавил он."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Киев и Варшава активно выступают против сертификации Nord Stream 2 AG, а также ее немецкой "дочки" как независимого оператора трубопровода. Они настаивают, что проект должен соответствовать обновленной Газовой директиве ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия
10:20 22.11.2021 (обновлено: 11:01 22.11.2021)
 
Киев обвинил Москву в поиске особых условий для "Северного потока — 2"

Кулеба: Россия пытается создать преференциальные условия для "Северного потока — 2"

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве и создать преференциальные условия для "Северного потока — 2", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы настаиваем, и мы не одни, с нами и ряд стран — членов Европейского союза, Европейская комиссия, что не только букве, но и духу Третьего энергетического пакета ЕС должен отвечать "Северный поток — 2". Только тогда "Северный поток" не превратится в северное оружие", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Кулеба вновь связал сертификацию "Северного потока — 2" с "давлением, которое сейчас оказывает Россия на нескольких фронтах гибридной войны".
"Здесь и кризис с гражданами, которых привезли на границу с Европейским союзом, и обострение ситуации на украинских границах, <...> увеличение пропаганды и дезинформации России в странах Евросоюза, и действия России, чтобы парализовать "нормандский формат" и минский процесс — все это элементы одной игры. Мы обсуждаем это с нашими партнерами, и они с нами соглашаются", — добавил он.
Информационный стенд возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
06:05
Украина поставила себе в заслугу задержки с запуском "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Киев и Варшава активно выступают против сертификации Nord Stream 2 AG, а также ее немецкой "дочки" как независимого оператора трубопровода. Они настаивают, что проект должен соответствовать обновленной Газовой директиве ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге — разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
Россию это не устраивает. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
 
В миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаСеверный поток — 2Россия
 
 
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