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На Украине исключили возможность возобновления подачи воды в Крым
На Украине исключили возможность возобновления подачи воды в Крым - РИА Новости, 22.11.2021
На Украине исключили возможность возобновления подачи воды в Крым
Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук исключила возможность возобновления подачи воды в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:30
2021-11-22T16:30
в мире
украина
киев
республика крым
россия
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук исключила возможность возобновления подачи воды в Крым.В Киеве неоднократно заявляли о невозможности возобновления подачи воды в Крым. Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, СК РФ возбудил уголовное дело по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала по статье об экоциде."Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать", - сказала Верещук журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление подачи воды в Крым. Трансляцию вёл телеканал "Дом".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
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в мире, украина, киев, республика крым, россия
16:30 22.11.2021
 
На Украине исключили возможность возобновления подачи воды в Крым

Вице-премьер Украины Верещук исключила возможность возобновления подачи воды в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук исключила возможность возобновления подачи воды в Крым.
В Киеве неоднократно заявляли о невозможности возобновления подачи воды в Крым. Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, СК РФ возбудил уголовное дело по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала по статье об экоциде.
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В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины
"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать", - сказала Верещук журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление подачи воды в Крым. Трансляцию вёл телеканал "Дом".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Рабочая группа парламента Крыма собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
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