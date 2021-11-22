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Малый бизнес Крыма привлек 200 миллионов рублей в РНКБ по проекту КМСП
Малый бизнес Крыма привлек 200 миллионов рублей в РНКБ по проекту КМСП - РИА Новости, 22.11.2021
Малый бизнес Крыма привлек 200 миллионов рублей в РНКБ по проекту КМСП
РНКБ Банк (ПАО) в качестве участника пилотного проекта Корпорации МСП по "зонтичному" механизму предоставления поручительств выдал первые 200 миллионов рублей... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:06
2021-11-22T11:06
новости компаний - экономика
российский национальный коммерческий банк
михаил якунин
корпорация мсп
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. РНКБ Банк (ПАО) в качестве участника пилотного проекта Корпорации МСП по "зонтичному" механизму предоставления поручительств выдал первые 200 миллионов рублей кредитов представителям малого бизнеса Крыма, сообщает пресс-служба корпорации.В ноябре в рамках данного проекта банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП и только за первую неделю после запуска выдал 60 таких кредитов.Отмечается, что благодаря новому механизму взаимодействия Корпорации МСП и банка клиенты могут быстро получить кредит при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство в рамках нового механизма обеспечивает до 50% от суммы кредита."Малый бизнес – один из основных драйверов развития Крыма. Для любого бизнеса очень важна возможность получить финансирование быстро и под адекватные процентные ставки. Экспресс-кредит РНКБ под зонтичное поручительство Корпорации МСП позволяет предпринимателям Крыма получить необходимые средства на более выгодных условиях. А некоторым – "зонтик" вообще буквально открывает доступ к заемным средствам, которые до этого были им недоступны, например, из-за отсутствия необходимого залога", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В рамках совместного проекта РНКБ и КМСП поручительства предоставляются предпринимателям в соответствии с утвержденными параметрами и условиями без обращения в корпорацию: фактически возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс оформления поручительства клиенту и сокращается время выдачи кредитных средств, при этом комиссия за поручительство с клиента не взимается, уточняется в сообщении."Уже сейчас мы отмечаем активный спрос клиентов на кредиты под поручительство Корпорации МСП. Со своей стороны, РНКБ располагает всеми необходимыми инструментами для того, чтобы предприниматели пользовались кредитными средствами для развития бизнеса на максимально комфортных условиях", - отметил председатель правления РНКБ Михаил Якунин, которого цитирует пресс-служба КМСП.
https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html
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новости компаний - экономика, российский национальный коммерческий банк, михаил якунин, корпорация мсп
11:06 22.11.2021
 

Малый бизнес Крыма привлек 200 миллионов рублей в РНКБ по проекту КМСП

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. РНКБ Банк (ПАО) в качестве участника пилотного проекта Корпорации МСП по "зонтичному" механизму предоставления поручительств выдал первые 200 миллионов рублей кредитов представителям малого бизнеса Крыма, сообщает пресс-служба корпорации.
В ноябре в рамках данного проекта банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП и только за первую неделю после запуска выдал 60 таких кредитов.
Отмечается, что благодаря новому механизму взаимодействия Корпорации МСП и банка клиенты могут быстро получить кредит при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство в рамках нового механизма обеспечивает до 50% от суммы кредита.
"Малый бизнес – один из основных драйверов развития Крыма. Для любого бизнеса очень важна возможность получить финансирование быстро и под адекватные процентные ставки. Экспресс-кредит РНКБ под зонтичное поручительство Корпорации МСП позволяет предпринимателям Крыма получить необходимые средства на более выгодных условиях. А некоторым – "зонтик" вообще буквально открывает доступ к заемным средствам, которые до этого были им недоступны, например, из-за отсутствия необходимого залога", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
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В рамках совместного проекта РНКБ и КМСП поручительства предоставляются предпринимателям в соответствии с утвержденными параметрами и условиями без обращения в корпорацию: фактически возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс оформления поручительства клиенту и сокращается время выдачи кредитных средств, при этом комиссия за поручительство с клиента не взимается, уточняется в сообщении.
"Уже сейчас мы отмечаем активный спрос клиентов на кредиты под поручительство Корпорации МСП. Со своей стороны, РНКБ располагает всеми необходимыми инструментами для того, чтобы предприниматели пользовались кредитными средствами для развития бизнеса на максимально комфортных условиях", - отметил председатель правления РНКБ Михаил Якунин, которого цитирует пресс-служба КМСП.
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