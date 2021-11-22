https://ria.ru/20211122/krizis-1760181305.html

ЕС готовит трехсторонние контакты по миграционному кризису

ЕС готовит трехсторонние контакты по миграционному кризису - РИА Новости, 22.11.2021

ЕС готовит трехсторонние контакты по миграционному кризису

Европейский союз на уровне внешнеполитической службы продолжает контакты с белорусской стороной по урегулированию миграционного кризиса на границах и готовит... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:56

2021-11-22T14:56

2021-11-22T14:56

в мире

оон

белоруссия

минск

латвия

мид белоруссии

евросоюз

александр лукашенко

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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Европейский союз на уровне внешнеполитической службы продолжает контакты с белорусской стороной по урегулированию миграционного кризиса на границах и готовит трехсторонние контакты с участием агентств ООН и Белоруссии, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель службы Питер Стано."Что касается контактов с белорусской стороной, то могу вам напомнить о контактах с МИД: (глава евродипломатии Жозеп) Боррель провел два раза (14 и 16 ноября - ред.) телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии (Владимиром) Макеем. Представители внешнеполитической службы провели переговоры с представителями МИД Белоруссии на разных уровнях. Идет взаимодействие в соответствии с тем, что было объявлено ранее", - сказал он.Стано добавил, что ЕС "также рассматривает возможность проведения технических переговоров с белорусской стороной и агентствами ООН на экспертном уровне, чтобы обсудить возможности содействия репатриации людей". "Последние контакты были в пятницу, когда мы обсуждали логистические вопросы... Работа продолжается", - сообщил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза в середине ноября согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии внесения фигурантов в санкционные списки. Теперь европейские санкции могут затронуть физлица и организации, которые в Брюсселе считают причастными к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам с союзом, а также иным образом участвующие в этом кризисе.

https://ria.ru/20211122/migranty-1760114449.html

белоруссия

минск

латвия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-22T14:56 true PT0M56S

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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, мид белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии