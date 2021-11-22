ЕС готовит трехсторонние контакты по миграционному кризису
Евросоюз готовит трехсторонние контакты по миграционному кризису на границах
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОпустевший лагерь нелегальных мигрантов возле пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Европейский союз на уровне внешнеполитической службы продолжает контакты с белорусской стороной по урегулированию миграционного кризиса на границах и готовит трехсторонние контакты с участием агентств ООН и Белоруссии, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель службы Питер Стано.
"Что касается контактов с белорусской стороной, то могу вам напомнить о контактах с МИД: (глава евродипломатии Жозеп) Боррель провел два раза (14 и 16 ноября - ред.) телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии (Владимиром) Макеем. Представители внешнеполитической службы провели переговоры с представителями МИД Белоруссии на разных уровнях. Идет взаимодействие в соответствии с тем, что было объявлено ранее", - сказал он.
Стано добавил, что ЕС "также рассматривает возможность проведения технических переговоров с белорусской стороной и агентствами ООН на экспертном уровне, чтобы обсудить возможности содействия репатриации людей". "Последние контакты были в пятницу, когда мы обсуждали логистические вопросы... Работа продолжается", - сообщил он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза в середине ноября согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии внесения фигурантов в санкционные списки. Теперь европейские санкции могут затронуть физлица и организации, которые в Брюсселе считают причастными к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам с союзом, а также иным образом участвующие в этом кризисе.