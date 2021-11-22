12:47 22.11.2021 (обновлено: 13:43 22.11.2021)
МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой
Захарова: публикации западных СМИ о подготовке Россией "вторжения" на Украину — мифологема
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В МИД раскритиковали публикации западных СМИ о том, что Россия использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки "вторжения" на Украину.
"Ну, это очередная мифологема из разряда тех мифологем, о которых мы слышали, так называемые русские танки, которые мы якобы провозили в гуманитарных конвоях. Истории про чуть ли не тоннели, которые строились между Россией и юго-востоком Украины. Ну, это вот из очередного", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Дипломат предложила относиться к этому соответственно.
"Есть факты — предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины", — добавила она.
Разведка США считает, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии. Для этого Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе", сообщало агентство Блумберг.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие заявления и публикации заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также комментировал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась — у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".