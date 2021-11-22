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https://ria.ru/20211122/krizis-1760151528.html
МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой
МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой - РИА Новости, 22.11.2021
МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой
В МИД раскритиковали публикации западных СМИ о том, что Россия использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки "вторжения" на Украину. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:47
2021-11-22T13:43
россия
в мире
украина
белоруссия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
мигранты
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В МИД раскритиковали публикации западных СМИ о том, что Россия использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки "вторжения" на Украину.Дипломат предложила относиться к этому соответственно."Есть факты — предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины", — добавила она.Разведка США считает, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии. Для этого Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе", сообщало агентство Блумберг.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие заявления и публикации заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также комментировал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась — у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211122/migranty-1760149226.html
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украина
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польша
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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россия, в мире, украина, белоруссия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:47 22.11.2021 (обновлено: 13:43 22.11.2021)
 
МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой

Захарова: публикации западных СМИ о подготовке Россией "вторжения" на Украину — мифологема

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiМигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В МИД раскритиковали публикации западных СМИ о том, что Россия использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки "вторжения" на Украину.

"Ну, это очередная мифологема из разряда тех мифологем, о которых мы слышали, так называемые русские танки, которые мы якобы провозили в гуманитарных конвоях. Истории про чуть ли не тоннели, которые строились между Россией и юго-востоком Украины. Ну, это вот из очередного", — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат предложила относиться к этому соответственно.
"Есть факты — предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины", — добавила она.
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Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие заявления и публикации заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также комментировал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.
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Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась — у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
 
РоссияВ миреУкраинаБелоруссияПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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