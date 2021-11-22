https://ria.ru/20211122/krizis-1760151528.html

МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой

МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой - РИА Новости, 22.11.2021

МИД назвал публикации о выгоде миграционного кризиса для России мифологемой

В МИД раскритиковали публикации западных СМИ о том, что Россия использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки "вторжения" на Украину. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:47

2021-11-22T12:47

2021-11-22T13:43

россия

в мире

украина

белоруссия

польша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

мигранты

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В МИД раскритиковали публикации западных СМИ о том, что Россия использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки "вторжения" на Украину.Дипломат предложила относиться к этому соответственно."Есть факты — предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины", — добавила она.Разведка США считает, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии. Для этого Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе", сообщало агентство Блумберг.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие заявления и публикации заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также комментировал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась — у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211122/migranty-1760149226.html

https://ria.ru/20211122/ukraina-1760150766.html

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украина

белоруссия

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-22T12:47 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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