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ВТБ предоставил "Роскар" кредит на 1,3 млрд рублей
ВТБ предоставил "Роскар" кредит на 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2021
ВТБ предоставил "Роскар" кредит на 1,3 млрд рублей
ВТБ открыл кредитную линию АО "Птицефабрика Роскар" на сумму 1,3 миллиарда рублей сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:10
2021-11-22T15:10
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ВТБ открыл кредитную линию АО "Птицефабрика Роскар" на сумму 1,3 миллиарда рублей сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба банка."Средства предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза России и будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса компании и приобретение нового оборудования", - говорится в сообщении.Инвестиционный проект на птицефабрике "Роскар" будет реализован в 2021-2022 годах, общая сумма вложений составит 1,6 миллиарда рублей. Он охватит всю технологическую цепочку предприятия: будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате реализации проекта объем производства яиц уже в 2023 году будет увеличен на 16% до 1,6 млрд штук, мощность переработки − в два раза.
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новости компаний - экономика, втб, россия
15:10 22.11.2021
 

ВТБ предоставил "Роскар" кредит на 1,3 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ВТБ открыл кредитную линию АО "Птицефабрика Роскар" на сумму 1,3 миллиарда рублей сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба банка.
"Средства предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза России и будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса компании и приобретение нового оборудования", - говорится в сообщении.
Инвестиционный проект на птицефабрике "Роскар" будет реализован в 2021-2022 годах, общая сумма вложений составит 1,6 миллиарда рублей. Он охватит всю технологическую цепочку предприятия: будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате реализации проекта объем производства яиц уже в 2023 году будет увеличен на 16% до 1,6 млрд штук, мощность переработки − в два раза.
"От стабильного развития и финансовой устойчивости предприятий сельского хозяйства зависит продовольственная независимость страны и доступность продуктов питания для населения, поэтому работа с АПК – стратегическое направление для ВТБ. Мы активно участвуем в реализации инвестпроектов сельхозпроизводителей в регионах России, в том числе в птицеводческой отрасли. Экспертиза банка и инструменты господдержки позволяют нам предоставлять клиентам оптимальные финансовые решения для развития их бизнеса. Выдачи банка по льготной программе Минсельхоза в этом году уже составили около 100 млрд рублей, что стало весомым вкладом в поддержку АПК", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
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