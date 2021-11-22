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ВТБ предоставил "Роскар" кредит на 1,3 млрд рублей

ВТБ предоставил "Роскар" кредит на 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2021

ВТБ предоставил "Роскар" кредит на 1,3 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию АО "Птицефабрика Роскар" на сумму 1,3 миллиарда рублей сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:10

2021-11-22T15:10

2021-11-22T15:10

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ВТБ открыл кредитную линию АО "Птицефабрика Роскар" на сумму 1,3 миллиарда рублей сроком до 7 лет, сообщает пресс-служба банка."Средства предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза России и будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса компании и приобретение нового оборудования", - говорится в сообщении.Инвестиционный проект на птицефабрике "Роскар" будет реализован в 2021-2022 годах, общая сумма вложений составит 1,6 миллиарда рублей. Он охватит всю технологическую цепочку предприятия: будут модернизированы пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате реализации проекта объем производства яиц уже в 2023 году будет увеличен на 16% до 1,6 млрд штук, мощность переработки − в два раза.

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