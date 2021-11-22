Украину признали "зубастой козой" и рассмешили этим американцев

02:06 22.11.2021 (обновлено: 11:20 22.11.2021)
Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
Читателей Washington Post рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
CC0 / Artem_Apukhtin /
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели американского издания The Washington Post высмеяли статью, автор которой сравнил Украину с "зубастой козой".
Таким эпитетом страну наделил журналист Дэвид Игнатиус в материале, посвященном попыткам официального Вашингтона предостеречь Кремль от активных действий в отношении Украины.
"Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Хваленая украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится", — выразил уверенность Andrew Clifford.
Gezhou, в свою очередь, предположил, что США взяли слишком много обязательство в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке.
George Cornell отметил, что американцам не нужна война с Россией и они не готовы сражаться за Украину. "А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?", — задал вопрос он.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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