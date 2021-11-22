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Украину признали "зубастой козой" и рассмешили этим американцев
Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой" - РИА Новости, 22.11.2021
Украину признали "зубастой козой" и рассмешили этим американцев
Читатели американского издания The Washington Post высмеяли статью, автор которой сравнил Украину с "зубастой козой". РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T02:06
2021-11-22T11:20
в мире
украина
сша
нато
донбасс
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели американского издания The Washington Post высмеяли статью, автор которой сравнил Украину с "зубастой козой".Таким эпитетом страну наделил журналист Дэвид Игнатиус в материале, посвященном попыткам официального Вашингтона предостеречь Кремль от активных действий в отношении Украины."Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Хваленая украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится", — выразил уверенность Andrew Clifford.Gezhou, в свою очередь, предположил, что США взяли слишком много обязательство в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке.George Cornell отметил, что американцам не нужна война с Россией и они не готовы сражаться за Украину. "А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?", — задал вопрос он.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
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в мире, украина, сша, нато, донбасс, россия
02:06 22.11.2021 (обновлено: 11:20 22.11.2021)
 
Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"

Читателей Washington Post рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"

CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
CC0 / Artem_Apukhtin /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели американского издания The Washington Post высмеяли статью, автор которой сравнил Украину с "зубастой козой".
Таким эпитетом страну наделил журналист Дэвид Игнатиус в материале, посвященном попыткам официального Вашингтона предостеречь Кремль от активных действий в отношении Украины.
"Украина всегда испытывала трудности с созданием мотивированной и надежной национальной армии. Хваленая украинская армия численностью 250 000 человек, переоснащенная, реорганизованная и модернизированная Североатлантическим альянсом, это бумажный тигр. Большая часть этой армии растворится", — выразил уверенность Andrew Clifford.
Gezhou, в свою очередь, предположил, что США взяли слишком много обязательство в конфликтах на востоке Украины, на Тайване, на Ближнем Востоке.
George Cornell отметил, что американцам не нужна война с Россией и они не готовы сражаться за Украину. "А ваши дети пойдут туда воевать? Вы в своем уме?", — задал вопрос он.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 06:14
СМИ: разведка США увязала "вторжение" России на Украину с холодами
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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