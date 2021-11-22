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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/kovid-1760120937.html
В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки
В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки - РИА Новости, 22.11.2021
В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки
В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди привитых пациентов, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:30
2021-11-22T11:04
распространение коронавируса
общество
свердловская область
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
дмитрий козловский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди привитых пациентов, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.Специалист Роспотребнадзора добавил, что сейчас эти случаи изучают комиссии Министерства здравоохранения. Их выводы опубликуют, когда они будут готовы.Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с начала массовой прививочной кампании от COVID-19, несмотря на вакцинацию, в области скончались 26 человек. В региональном оперштабе эту информацию опровергли.По данным оперштаба региона, в Свердловской области за время пандемии зафиксировали 172 738 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 8 129 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, свердловская область, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, дмитрий козловский, ura.ru, коронавирус covid-19
10:30 22.11.2021 (обновлено: 11:04 22.11.2021)
 
В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки

В Свердловской области не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса среди привитых

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди привитых пациентов, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

"Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний", — отметил он.

Специалист Роспотребнадзора добавил, что сейчас эти случаи изучают комиссии Министерства здравоохранения. Их выводы опубликуют, когда они будут готовы.
Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с начала массовой прививочной кампании от COVID-19, несмотря на вакцинацию, в области скончались 26 человек. В региональном оперштабе эту информацию опровергли.
По данным оперштаба региона, в Свердловской области за время пандемии зафиксировали 172 738 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 8 129 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоДмитрий КозловскийUra.ruКоронавирус COVID-19
 
 
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