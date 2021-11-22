10:30 22.11.2021 (обновлено: 11:04 22.11.2021)
В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки
В Свердловской области не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса среди привитых
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди привитых пациентов, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
"Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний", — отметил он.
Специалист Роспотребнадзора добавил, что сейчас эти случаи изучают комиссии Министерства здравоохранения. Их выводы опубликуют, когда они будут готовы.
Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с начала массовой прививочной кампании от COVID-19, несмотря на вакцинацию, в области скончались 26 человек. В региональном оперштабе эту информацию опровергли.
По данным оперштаба региона, в Свердловской области за время пандемии зафиксировали 172 738 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 8 129 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.