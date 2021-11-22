https://ria.ru/20211122/kovid-1760120937.html

В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки

В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки - РИА Новости, 22.11.2021

В Свердловской области не зафиксировали смертей от COVID-19 после прививки

В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди привитых пациентов, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:30

2021-11-22T10:30

2021-11-22T11:04

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди привитых пациентов, заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.Специалист Роспотребнадзора добавил, что сейчас эти случаи изучают комиссии Министерства здравоохранения. Их выводы опубликуют, когда они будут готовы.Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с начала массовой прививочной кампании от COVID-19, несмотря на вакцинацию, в области скончались 26 человек. В региональном оперштабе эту информацию опровергли.По данным оперштаба региона, в Свердловской области за время пандемии зафиксировали 172 738 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 8 129 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211122/immunitet-1760114112.html

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общество, свердловская область, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, дмитрий козловский, ura.ru, коронавирус covid-19