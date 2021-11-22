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В Москве выявили 2786 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2786 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.11.2021
В Москве выявили 2786 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215), Подмосковье (1784), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:48
2021-11-22T11:48
2021-11-22T11:48
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215), Подмосковье (1784), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2786, 2. Санкт-Петербург 2215, 3. Московская область 1784", - говорится в сообщении.Согласно нему, наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 29, Ненецком автономном округе - 16, Чукотском автономном округе - 11.
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2786 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2786 новых случаев заражения коронавирусом