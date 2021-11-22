11:47 22.11.2021 (обновлено: 12:50 22.11.2021)
В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября
В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 24 октября
© РИА Новости / Денис АбрамовМедики в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьший с октября суточный показатель заболеваемости COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2319 (6,5%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По его данным, 24 октября в стране фиксировали 35 660 пациентов с подтвержденной инфекцией.
Накануне их было 36 970, а за день до этого — 37 120. Темп прироста снизился с 0,4 до 0,38 процента. Максимум установлен 6 ноября — 41 335. Всего за время эпидемии выявлено 9 366 839 случаев заражения.
Большего всего заболевших в Москве — 2786 (вчера — 3438), Санкт-Петербурге — 2215 (2496), Подмосковье — 1784 (1909), Самарской области — 1648 (1661) и Краснодарском крае — 991 (989). Меньше всего их на Чукотке — 11 (10), в Ненецком АО —16 (16) и Калмыкии — 29 (31).
За сутки скончался 1241 пациент, днем ранее летальных исходов было 1252, а до этого два дня подряд держался антирекорд за весь период — 1254. За все время умерли 265 336 человек.
В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 255 миллионов человек, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.