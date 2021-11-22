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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760135840.html
В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября
В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября - РИА Новости, 22.11.2021
В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября
В России зарегистрировали наименьший с октября суточный показатель заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:47
2021-11-22T12:50
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьший с октября суточный показатель заболеваемости COVID-19."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2319 (6,5%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.По его данным, 24 октября в стране фиксировали 35 660 пациентов с подтвержденной инфекцией.Накануне их было 36 970, а за день до этого — 37 120. Темп прироста снизился с 0,4 до 0,38 процента. Максимум установлен 6 ноября — 41 335. Всего за время эпидемии выявлено 9 366 839 случаев заражения.Большего всего заболевших в Москве — 2786 (вчера — 3438), Санкт-Петербурге — 2215 (2496), Подмосковье — 1784 (1909), Самарской области — 1648 (1661) и Краснодарском крае — 991 (989). Меньше всего их на Чукотке — 11 (10), в Ненецком АО —16 (16) и Калмыкии — 29 (31).За сутки скончался 1241 пациент, днем ранее летальных исходов было 1252, а до этого два дня подряд держался антирекорд за весь период — 1254. За все время умерли 265 336 человек.В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 255 миллионов человек, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 22.11.2021 (обновлено: 12:50 22.11.2021)
 
В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября

В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 24 октября

© РИА Новости / Денис АбрамовМедики в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
Медики в красной зоне - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьший с октября суточный показатель заболеваемости COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2319 (6,5%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По его данным, 24 октября в стране фиксировали 35 660 пациентов с подтвержденной инфекцией.
Накануне их было 36 970, а за день до этого — 37 120. Темп прироста снизился с 0,4 до 0,38 процента. Максимум установлен 6 ноября — 41 335. Всего за время эпидемии выявлено 9 366 839 случаев заражения.
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Вчера, 09:38Распространение коронавируса
Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого
Большего всего заболевших в Москве — 2786 (вчера — 3438), Санкт-Петербурге — 2215 (2496), Подмосковье — 1784 (1909), Самарской области — 1648 (1661) и Краснодарском крае — 991 (989). Меньше всего их на Чукотке — 11 (10), в Ненецком АО —16 (16) и Калмыкии — 29 (31).
За сутки скончался 1241 пациент, днем ранее летальных исходов было 1252, а до этого два дня подряд держался антирекорд за весь период — 1254. За все время умерли 265 336 человек.
В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 255 миллионов человек, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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