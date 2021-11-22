https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760135840.html

В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября

В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября - РИА Новости, 22.11.2021

В России выявили менее 36 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 24 октября

В России зарегистрировали наименьший с октября суточный показатель заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:47

2021-11-22T11:47

2021-11-22T12:50

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьший с октября суточный показатель заболеваемости COVID-19."За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 35 681 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2319 (6,5%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.По его данным, 24 октября в стране фиксировали 35 660 пациентов с подтвержденной инфекцией.Накануне их было 36 970, а за день до этого — 37 120. Темп прироста снизился с 0,4 до 0,38 процента. Максимум установлен 6 ноября — 41 335. Всего за время эпидемии выявлено 9 366 839 случаев заражения.Большего всего заболевших в Москве — 2786 (вчера — 3438), Санкт-Петербурге — 2215 (2496), Подмосковье — 1784 (1909), Самарской области — 1648 (1661) и Краснодарском крае — 991 (989). Меньше всего их на Чукотке — 11 (10), в Ненецком АО —16 (16) и Калмыкии — 29 (31).За сутки скончался 1241 пациент, днем ранее летальных исходов было 1252, а до этого два дня подряд держался антирекорд за весь период — 1254. За все время умерли 265 336 человек.В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 255 миллионов человек, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211122/immunitet-1760114112.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии