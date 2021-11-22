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Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет
Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет - РИА Новости, 22.11.2021
Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет
Риск заражения и тяжелого течения COVID-19 повышается у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, однако результаты недавних... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:26
2021-11-22T03:26
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Риск заражения и тяжелого течения COVID-19 повышается у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, однако результаты недавних клинических исследований показали, что данная ассоциация имеет и обратный характер: COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур."На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", - рассказала Шокур.Врач пояснила, что в связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин и ответственны за снижение уровня глюкозы в крови, становятся клетками-мишенями для вируса и подвержены разрушению. "Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше", - рассказала Шокур.Кроме того, по ее словам, состояние, вызванное COVID-19, сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода. "Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность", - объяснила эндокринолог."К тому же побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения коронавирусной инфекции связаны с повышением уровня глюкозы крови", - добавила она.При легком течении коронавирусной инфекции риск развития осложнений, в том числе и сахарного диабета, ниже. "Недавние исследования показали, что при тяжелом течении COVID-19 у 17% пациентов возникают поражения поджелудочной железы. Пациенты, перенесшие встречу с вирусом бессимптомно или в легкой форме, подвержены риску развития сахарного диабета только в 1-2% случаев", - заключила врач.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:26 22.11.2021
 
Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет

Врач-эндокринолог Шокур рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет

© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Риск заражения и тяжелого течения COVID-19 повышается у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, однако результаты недавних клинических исследований показали, что данная ассоциация имеет и обратный характер: COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур.
"На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", - рассказала Шокур.
Врач пояснила, что в связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин и ответственны за снижение уровня глюкозы в крови, становятся клетками-мишенями для вируса и подвержены разрушению. "Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше", - рассказала Шокур.
Кроме того, по ее словам, состояние, вызванное COVID-19, сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода. "Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность", - объяснила эндокринолог.
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"К тому же побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения коронавирусной инфекции связаны с повышением уровня глюкозы крови", - добавила она.
При легком течении коронавирусной инфекции риск развития осложнений, в том числе и сахарного диабета, ниже. "Недавние исследования показали, что при тяжелом течении COVID-19 у 17% пациентов возникают поражения поджелудочной железы. Пациенты, перенесшие встречу с вирусом бессимптомно или в легкой форме, подвержены риску развития сахарного диабета только в 1-2% случаев", - заключила врач.
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