https://ria.ru/20211122/koronavirus-1760101477.html

Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет

Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет - РИА Новости, 22.11.2021

Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет

Риск заражения и тяжелого течения COVID-19 повышается у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, однако результаты недавних... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:26

2021-11-22T03:26

2021-11-22T03:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_10a6dcdb2f32d06879dea74c8d622b61.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Риск заражения и тяжелого течения COVID-19 повышается у пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, однако результаты недавних клинических исследований показали, что данная ассоциация имеет и обратный характер: COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур."На втором году борьбы с COVID-19 ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета. Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", - рассказала Шокур.Врач пояснила, что в связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин и ответственны за снижение уровня глюкозы в крови, становятся клетками-мишенями для вируса и подвержены разрушению. "Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше", - рассказала Шокур.Кроме того, по ее словам, состояние, вызванное COVID-19, сопровождается развитием воспаления, которое усиливается производством активных форм кислорода. "Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность", - объяснила эндокринолог."К тому же побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов для лечения коронавирусной инфекции связаны с повышением уровня глюкозы крови", - добавила она.При легком течении коронавирусной инфекции риск развития осложнений, в том числе и сахарного диабета, ниже. "Недавние исследования показали, что при тяжелом течении COVID-19 у 17% пациентов возникают поражения поджелудочной железы. Пациенты, перенесшие встречу с вирусом бессимптомно или в легкой форме, подвержены риску развития сахарного диабета только в 1-2% случаев", - заключила врач.

https://ria.ru/20210823/diabet-1746833031.html

https://ria.ru/20211114/faktory-1758963404.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии