https://ria.ru/20211122/kontrakt-1760237830.html

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов - РИА Новости, 22.11.2021

"Газпром" может прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате ею долгов

"Газпром" уведомил Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель компании Сергей... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:41

2021-11-22T19:41

2021-11-22T22:14

экономика

молдавия

группа газ

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Газпром" уведомил Молдавию, что прекратит поставки газа через 48 часов, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что с "Молдовагазом" заключили контракт практически на условиях Кишинева, но с существенным и важным пунктом — стопроцентная оплата текущих платежей в срок. По словам Куприянова, Молдавии пошли навстречу из-за ее сложного экономического и финансового положения, руководствуясь стремлением дать ей возможность выплаты долговых обязательств, а также имея в виду "позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием"."Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — сказал он.Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что "Молдовагаз" получил уведомление о возможном прекращении поставок, но власти страны с ним пока детально не ознакомились.Как указал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа.Тариф на газ в Молдавии пересмотрели в ноябре: он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза. Власти республики должны были решить, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому" за газ.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее погасят в течение пяти лет с учетом пени.Российская компания отметила, что стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения назвала взаимовыгодными. Как указывали в Кишиневе, в новом контракте будут использовать предложенную молдавской стороной формулу.

https://ria.ru/20211105/tarif-1757835917.html

https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, молдавия, группа газ, газпром, спг, сергей куприянов, молдовагаз, жкх, россия