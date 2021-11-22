Тринадцатилетняя девочка из ЛНР презентовала книгу в Москве
Тринадцатилетняя писательница из Луганска Савенкова презентовала свою книгу в Москве
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова, которая попала в базу украинского сайта "Миротворец", совместно с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем презентовала в Москве фантастическую книгу "Стоящие за твоим плечом", передаёт корреспондент РИА Новости.
"Стоящие за твоим плечом" - фантастический роман о детях, в котором ведётся повествование о борьбе добра со злом. В числе основных персонажей - огромные разумные коты, которые защищают детей от опасности. Часть событий происходит во время конфликта в Донбассе. Как рассказали авторы романа, характеры котов и детей раскрывала Савенкова, тогда как описания боевых действий были на Конторовиче. Роман был создан всего за полгода. Презентация книги прошла в пятницу в особняке купца Носова в Москве.
Примечательно, что возрастной ценз книги 16+, тогда как Савенковой осенью 2021 года исполнилось лишь 13 лет.
Как рассказала РИА Новости Савенкова, идеей для книги послужил ее рассказ, а после знакомства с Конторовичем на международном фантастическом фестивале "Звёзды над Донбассом" в Донецке образовался творческий дуэт и появилась идея написать роман. На вопрос, почему именно коты стали защитниками, девочка с улыбкой ответила, что "люблю котов, и эта идея мне понравилась".
Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".