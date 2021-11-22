https://ria.ru/20211122/kino-1759698324.html

Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая"

Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая" - РИА Новости, 22.11.2021

Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая"

Среди зарубежных сериалов ноября, на которые стоит обратить внимание, — эпическая фантастика по серии книг "Колесо времени" с Розамунд Пайк, приключенческий... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:03

нью-йорк (город)

чарльз диккенс

джиллиан андерсон

игра престолов (сериал)

эль фэннинг

россия

культура

скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Среди зарубежных сериалов ноября, на которые стоит обратить внимание, — эпическая фантастика по серии книг "Колесо времени" с Розамунд Пайк, приключенческий экшен "Соколиный Глаз" с Джереми Реннером. А еще "Мэр Кингстауна" с ним же и продолжение "Великой" с Эль Фаннинг. О лучших новинках месяца — в материале РИА Новости.Новое матриархальное фэнтезиЭпическое фэнтези "Колесо времени" с Розамунд Пайк — долгожданная экранизация одной из книг Роберта Джордана, способная стать соперником "Игры престолов" или "Властелина колец".Одна из особенностей мира "Колеса времени" — матриархат. Женщины занимают привилегированное положение, используют магию.Перед праздником в честь окончания зимы леди Морейн (Розамунд Пайк), ее страж Лан и менестрель Том оказываются в деревне Эмондов Луг. Ночью на селение нападают чудовища троллоки, и леди Морейн подозревает, что они охотятся за тремя подростками, один из которых — избранный и должен изменить мир. Она предлагает им помощь и организует побег.Уже из трейлера понятно, что зрителей ждет много экшена, битв, погонь и драм. А еще — хитрых интриг и сюжетных уловок: писатель вдохновлялся скандинавской мифологией, британскими легендами и работами Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Фрэнка Херберта.В саге Джордана 14 книг, и сериал еще до премьеры продлили на второй сезон. Можно предположить, что на экранах появятся многие из двух тысяч персонажей эпопеи."Колесо времени" выходит на Amazon Prime Video 19 ноября.Комедийное соперничество за престолНе менее долгожданный проект — второй сезон псевдоисторической комедии "Великая" с Эль Фэннинг, Николасом Холтом и присоединившейся к касту Джиллиан Андерсон.Екатерина готовится родить наследника от эксцентричного супруга Петра III (Холт) и пытается нести просвещение в страну. Петр подозревает, что его жена наметила дворцовый переворот. Лагерь ее сторонников пополнился: в Россию приезжает мать царицы Иоганна Гольштейн-Готторпская (Андерсон). Она не просто навещает дочь — хочет реализовать свои коварные планы.Андерсон, еще недавно игравшая Тэтчер в "Короне", снова поражает искусством перевоплощения. Ее героиня колоритна и совершенно неотразима.К этому сериалу не стоит относиться слишком серьезно. Исторической достоверности тут нет. Но если подключить иронию и чувства юмора, попурри из легкого безумия и черного юмора доставит удовольствие."Великая" доступна на Hulu с 19 ноября, на more.tv, "Кинопоиске" — с 20 ноября.Рождественский Marvel"Соколиный Глаз" — уже пятый сериал в кинематографической вселенной Marvel. В студии его позиционируют как рождественский проект: действие происходит в канун праздника в Нью-Йорке.Клинт Бартон (Джереми Реннер) решил повесить лук на стену и покончить с супергеройством. Но для этого ему придется сначала воспитать преемницу, Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), и разобраться с Еленой Беловой (Флоренс Пью). Та мечтает отомстить за гибель сестры Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон, она на экране не появится), в которой, по мнению Елены, виноват Бартон.Судя по трейлеру, юмора в сериале будет меньше, чем в "Локи", но больше, чем в "Ванда/Вижн". А вот экшена — примерно как в "Соколе и Зимнем солдате"."Соколиный Глаз" представят на Apple+ 24 ноября.Звезда "Игры престолов" в провинцииРеннер участвует еще в одном сериале ноября, правда, не таком супергеройском. В проекте "Мэр Кингстауна" (не путать с "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет) он играет главу влиятельной семьи в провинциальном городке.Там всем заправляет клан брокеров Макласки, а градообразующее предприятие — тюрьма, которую они контролируют. Главный герой объясняет: "Мы не нарушаем закон, мы его обходим". Семья проворачивает незаконные сделки, разрешает споры между местными бандами. Мэр города в курсе происходящего, но никак не реагирует на это.Кроме Раннера в проекте снялись двукратная обладательница "Оскара" Дайэн Уист, звезда "Игры престолов" Эйдан Гиллен.Сценарист Тейлор Шеридан работал до этого над "Йеллоустоуном" и "Ветреной рекой" — то есть уже показал зрителю все тяготы американского захолустья. Режиссер — Антуан Фукуа, постановщик "Короля Артура", "Левши" и "Стрелка"."Мэр Кингстауна" выходит на Paramount+ с 14 ноября.Комедия про психиатраСреди новинок есть и черная комедия — "Психиатр по соседству" с Полом Раддом и Уиллом Ферреллом.Забитый и неуверенный в себе Марти (Феррелл) превращается в амбициозного бизнесмена после того, как начинает посещать психиатра Айзека (Радд). Правда, отношения у тандема складываются странные.Доктор манипулирует пациентом (предлагает ограничить контакты с сестрой, которую объявляет токсичной), а потом и вовсе дает мастер-класс по нарушению личных границ (переезжает к Марти в дом и полностью его контролирует).Жути всему происходящему придает то, что сериал основан на реальных событиях. Помогает проникнуться этим актерский дуэт наивного Феррелла и обаятельного злодея Радда."Психиатр по соседству" выходит на Apple TV+ с 12 ноября.

https://ria.ru/20211115/kino-1758578479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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