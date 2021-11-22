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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/kino-1759698324.html
Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая"
Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая" - РИА Новости, 22.11.2021
Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая"
Среди зарубежных сериалов ноября, на которые стоит обратить внимание, — эпическая фантастика по серии книг "Колесо времени" с Розамунд Пайк, приключенческий... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:00
2021-11-22T08:03
нью-йорк (город)
чарльз диккенс
джиллиан андерсон
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эль фэннинг
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культура
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Среди зарубежных сериалов ноября, на которые стоит обратить внимание, — эпическая фантастика по серии книг "Колесо времени" с Розамунд Пайк, приключенческий экшен "Соколиный Глаз" с Джереми Реннером. А еще "Мэр Кингстауна" с ним же и продолжение "Великой" с Эль Фаннинг. О лучших новинках месяца — в материале РИА Новости.Новое матриархальное фэнтезиЭпическое фэнтези "Колесо времени" с Розамунд Пайк — долгожданная экранизация одной из книг Роберта Джордана, способная стать соперником "Игры престолов" или "Властелина колец".Одна из особенностей мира "Колеса времени" — матриархат. Женщины занимают привилегированное положение, используют магию.Перед праздником в честь окончания зимы леди Морейн (Розамунд Пайк), ее страж Лан и менестрель Том оказываются в деревне Эмондов Луг. Ночью на селение нападают чудовища троллоки, и леди Морейн подозревает, что они охотятся за тремя подростками, один из которых — избранный и должен изменить мир. Она предлагает им помощь и организует побег.Уже из трейлера понятно, что зрителей ждет много экшена, битв, погонь и драм. А еще — хитрых интриг и сюжетных уловок: писатель вдохновлялся скандинавской мифологией, британскими легендами и работами Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Фрэнка Херберта.В саге Джордана 14 книг, и сериал еще до премьеры продлили на второй сезон. Можно предположить, что на экранах появятся многие из двух тысяч персонажей эпопеи."Колесо времени" выходит на Amazon Prime Video 19 ноября.Комедийное соперничество за престолНе менее долгожданный проект — второй сезон псевдоисторической комедии "Великая" с Эль Фэннинг, Николасом Холтом и присоединившейся к касту Джиллиан Андерсон.Екатерина готовится родить наследника от эксцентричного супруга Петра III (Холт) и пытается нести просвещение в страну. Петр подозревает, что его жена наметила дворцовый переворот. Лагерь ее сторонников пополнился: в Россию приезжает мать царицы Иоганна Гольштейн-Готторпская (Андерсон). Она не просто навещает дочь — хочет реализовать свои коварные планы.Андерсон, еще недавно игравшая Тэтчер в "Короне", снова поражает искусством перевоплощения. Ее героиня колоритна и совершенно неотразима.К этому сериалу не стоит относиться слишком серьезно. Исторической достоверности тут нет. Но если подключить иронию и чувства юмора, попурри из легкого безумия и черного юмора доставит удовольствие."Великая" доступна на Hulu с 19 ноября, на more.tv, "Кинопоиске" — с 20 ноября.Рождественский Marvel"Соколиный Глаз" — уже пятый сериал в кинематографической вселенной Marvel. В студии его позиционируют как рождественский проект: действие происходит в канун праздника в Нью-Йорке.Клинт Бартон (Джереми Реннер) решил повесить лук на стену и покончить с супергеройством. Но для этого ему придется сначала воспитать преемницу, Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), и разобраться с Еленой Беловой (Флоренс Пью). Та мечтает отомстить за гибель сестры Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон, она на экране не появится), в которой, по мнению Елены, виноват Бартон.Судя по трейлеру, юмора в сериале будет меньше, чем в "Локи", но больше, чем в "Ванда/Вижн". А вот экшена — примерно как в "Соколе и Зимнем солдате"."Соколиный Глаз" представят на Apple+ 24 ноября.Звезда "Игры престолов" в провинцииРеннер участвует еще в одном сериале ноября, правда, не таком супергеройском. В проекте "Мэр Кингстауна" (не путать с "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет) он играет главу влиятельной семьи в провинциальном городке.Там всем заправляет клан брокеров Макласки, а градообразующее предприятие — тюрьма, которую они контролируют. Главный герой объясняет: "Мы не нарушаем закон, мы его обходим". Семья проворачивает незаконные сделки, разрешает споры между местными бандами. Мэр города в курсе происходящего, но никак не реагирует на это.Кроме Раннера в проекте снялись двукратная обладательница "Оскара" Дайэн Уист, звезда "Игры престолов" Эйдан Гиллен.Сценарист Тейлор Шеридан работал до этого над "Йеллоустоуном" и "Ветреной рекой" — то есть уже показал зрителю все тяготы американского захолустья. Режиссер — Антуан Фукуа, постановщик "Короля Артура", "Левши" и "Стрелка"."Мэр Кингстауна" выходит на Paramount+ с 14 ноября.Комедия про психиатраСреди новинок есть и черная комедия — "Психиатр по соседству" с Полом Раддом и Уиллом Ферреллом.Забитый и неуверенный в себе Марти (Феррелл) превращается в амбициозного бизнесмена после того, как начинает посещать психиатра Айзека (Радд). Правда, отношения у тандема складываются странные.Доктор манипулирует пациентом (предлагает ограничить контакты с сестрой, которую объявляет токсичной), а потом и вовсе дает мастер-класс по нарушению личных границ (переезжает к Марти в дом и полностью его контролирует).Жути всему происходящему придает то, что сериал основан на реальных событиях. Помогает проникнуться этим актерский дуэт наивного Феррелла и обаятельного злодея Радда."Психиатр по соседству" выходит на Apple TV+ с 12 ноября.
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нью-йорк (город), чарльз диккенс, джиллиан андерсон, игра престолов (сериал), эль фэннинг, россия, скарлетт йоханссон, знаменитости, кино и сериалы, джереми реннер
08:00 22.11.2021 (обновлено: 08:03 22.11.2021)
 

Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая"

© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
© Предоставлено more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Среди зарубежных сериалов ноября, на которые стоит обратить внимание, — эпическая фантастика по серии книг "Колесо времени" с Розамунд Пайк, приключенческий экшен "Соколиный Глаз" с Джереми Реннером. А еще "Мэр Кингстауна" с ним же и продолжение "Великой" с Эль Фаннинг. О лучших новинках месяца — в материале РИА Новости.

Новое матриархальное фэнтези

Эпическое фэнтези "Колесо времени" с Розамунд Пайк — долгожданная экранизация одной из книг Роберта Джордана, способная стать соперником "Игры престолов" или "Властелина колец".
Одна из особенностей мира "Колеса времени" — матриархат. Женщины занимают привилегированное положение, используют магию.
© Amazon Studios (2021 – ...)Пайк в сериале "Колесо времени"
Кадр из сериала Колесо времени
© Amazon Studios (2021 – ...)
Пайк в сериале "Колесо времени"
Перед праздником в честь окончания зимы леди Морейн (Розамунд Пайк), ее страж Лан и менестрель Том оказываются в деревне Эмондов Луг. Ночью на селение нападают чудовища троллоки, и леди Морейн подозревает, что они охотятся за тремя подростками, один из которых — избранный и должен изменить мир. Она предлагает им помощь и организует побег.
© Amazon Studios (2021 – ...)Пайк в сериале "Колесо времени"
Кадр из сериала Колесо времени
© Amazon Studios (2021 – ...)
Пайк в сериале "Колесо времени"
Уже из трейлера понятно, что зрителей ждет много экшена, битв, погонь и драм. А еще — хитрых интриг и сюжетных уловок: писатель вдохновлялся скандинавской мифологией, британскими легендами и работами Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Фрэнка Херберта.
В саге Джордана 14 книг, и сериал еще до премьеры продлили на второй сезон. Можно предположить, что на экранах появятся многие из двух тысяч персонажей эпопеи.
© Amazon Studios (2021 – ...)Кадр из сериала "Колесо времени"
Кадр из сериала Колесо времени
1 из 3
Кадр из сериала "Колесо времени"
© Amazon Studios (2021 – ...)
© Amazon Studios (2021 – ...)

Пайк в сериале "Колесо времени"

Кадр из сериала Колесо времени
2 из 3

Пайк в сериале "Колесо времени"

© Amazon Studios (2021 – ...)
© Amazon Studios (2021 – ...)

Сцена из сериала "Колесо времени"

Кадр из сериала Колесо времени
3 из 3

Сцена из сериала "Колесо времени"

© Amazon Studios (2021 – ...)
1 из 3
Кадр из сериала "Колесо времени"
© Amazon Studios (2021 – ...)
2 из 3

Пайк в сериале "Колесо времени"

© Amazon Studios (2021 – ...)
3 из 3

Сцена из сериала "Колесо времени"

© Amazon Studios (2021 – ...)
"Колесо времени" выходит на Amazon Prime Video 19 ноября.

Комедийное соперничество за престол

Не менее долгожданный проект — второй сезон псевдоисторической комедии "Великая" с Эль Фэннинг, Николасом Холтом и присоединившейся к касту Джиллиан Андерсон.
© Предоставлено more.tvФэннинг и Холт в сериале "Великая"
Кадр из сериала Великая
© Предоставлено more.tv
Фэннинг и Холт в сериале "Великая"
Екатерина готовится родить наследника от эксцентричного супруга Петра III (Холт) и пытается нести просвещение в страну. Петр подозревает, что его жена наметила дворцовый переворот. Лагерь ее сторонников пополнился: в Россию приезжает мать царицы Иоганна Гольштейн-Готторпская (Андерсон). Она не просто навещает дочь — хочет реализовать свои коварные планы.
© Предоставлено more.tvФэннинг в сериале "Великая"
Кадр из сериала Великая
© Предоставлено more.tv
Фэннинг в сериале "Великая"
Андерсон, еще недавно игравшая Тэтчер в "Короне", снова поражает искусством перевоплощения. Ее героиня колоритна и совершенно неотразима.
К этому сериалу не стоит относиться слишком серьезно. Исторической достоверности тут нет. Но если подключить иронию и чувства юмора, попурри из легкого безумия и черного юмора доставит удовольствие.
© Предоставлено more.tv

Холт в сериале "Великая"

Кадр из сериала Великая
1 из 3

Холт в сериале "Великая"

© Предоставлено more.tv
© Предоставлено more.tv

Сцена из сериала "Великая"

Кадр из сериала Великая
2 из 3

Сцена из сериала "Великая"

© Предоставлено more.tv
© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
3 из 3
Кадр из сериала "Великая"
© Предоставлено more.tv
1 из 3

Холт в сериале "Великая"

© Предоставлено more.tv
2 из 3

Сцена из сериала "Великая"

© Предоставлено more.tv
3 из 3
Кадр из сериала "Великая"
© Предоставлено more.tv
"Великая" доступна на Hulu с 19 ноября, на more.tv, "Кинопоиске" — с 20 ноября.

Рождественский Marvel

"Соколиный Глаз" — уже пятый сериал в кинематографической вселенной Marvel. В студии его позиционируют как рождественский проект: действие происходит в канун праздника в Нью-Йорке.
© Marvel Studios Inc. (2021)Стейнфилд и Реннер в сериале "Соколиный Глаз"
Кадр из сериала Соколиный Глаз
© Marvel Studios Inc. (2021)
Стейнфилд и Реннер в сериале "Соколиный Глаз"
Клинт Бартон (Джереми Реннер) решил повесить лук на стену и покончить с супергеройством. Но для этого ему придется сначала воспитать преемницу, Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд), и разобраться с Еленой Беловой (Флоренс Пью). Та мечтает отомстить за гибель сестры Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон, она на экране не появится), в которой, по мнению Елены, виноват Бартон.
© Marvel Studios Inc. (2021)Йоханссон и Пью в фильме "Черная вдова"
Кадр из фильма Черная Вдова
© Marvel Studios Inc. (2021)
Йоханссон и Пью в фильме "Черная вдова"
Судя по трейлеру, юмора в сериале будет меньше, чем в "Локи", но больше, чем в "Ванда/Вижн". А вот экшена — примерно как в "Соколе и Зимнем солдате".
© Marvel Studios Inc. (2021)

Реннер в сериале "Соколиный Глаз"

Кадр из сериала Соколиный Глаз
1 из 3

Реннер в сериале "Соколиный Глаз"

© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)

Стейнфилд и Реннер в сериале "Соколиный Глаз"

Кадр из сериала Соколиный Глаз
2 из 3

Стейнфилд и Реннер в сериале "Соколиный Глаз"

© Marvel Studios Inc. (2021)
© Marvel Studios Inc. (2021)

Стейнфилд в сериале "Соколиный Глаз"

Кадр из сериала Соколиный Глаз
3 из 3

Стейнфилд в сериале "Соколиный Глаз"

© Marvel Studios Inc. (2021)
1 из 3

Реннер в сериале "Соколиный Глаз"

© Marvel Studios Inc. (2021)
2 из 3

Стейнфилд и Реннер в сериале "Соколиный Глаз"

© Marvel Studios Inc. (2021)
3 из 3

Стейнфилд в сериале "Соколиный Глаз"

© Marvel Studios Inc. (2021)
"Соколиный Глаз" представят на Apple+ 24 ноября.

Звезда "Игры престолов" в провинции

Реннер участвует еще в одном сериале ноября, правда, не таком супергеройском. В проекте "Мэр Кингстауна" (не путать с "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет) он играет главу влиятельной семьи в провинциальном городке.
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)Кадр из сериала "Мэр Кингстауна"
Кадр из сериала Мэр Кингстауна
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
Кадр из сериала "Мэр Кингстауна"
Там всем заправляет клан брокеров Макласки, а градообразующее предприятие — тюрьма, которую они контролируют. Главный герой объясняет: "Мы не нарушаем закон, мы его обходим". Семья проворачивает незаконные сделки, разрешает споры между местными бандами. Мэр города в курсе происходящего, но никак не реагирует на это.
Кроме Раннера в проекте снялись двукратная обладательница "Оскара" Дайэн Уист, звезда "Игры престолов" Эйдан Гиллен.
Сценарист Тейлор Шеридан работал до этого над "Йеллоустоуном" и "Ветреной рекой" — то есть уже показал зрителю все тяготы американского захолустья. Режиссер — Антуан Фукуа, постановщик "Короля Артура", "Левши" и "Стрелка".
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)Кадр из сериала "Мэр Кингстауна"
Кадр из сериала Мэр Кингстауна
1 из 3
Кадр из сериала "Мэр Кингстауна"
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)

Сцена из сериала "Мэр Кингстауна"

Кадр из сериала Мэр Кингстауна
2 из 3

Сцена из сериала "Мэр Кингстауна"

© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)

Фрагмент из сериала "Мэр Кингстауна"

Кадр из сериала Мэр Кингстауна
3 из 3

Фрагмент из сериала "Мэр Кингстауна"

© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
1 из 3
Кадр из сериала "Мэр Кингстауна"
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
2 из 3

Сцена из сериала "Мэр Кингстауна"

© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Мэр Кингстауна"

© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
"Мэр Кингстауна" выходит на Paramount+ с 14 ноября.

Комедия про психиатра

Среди новинок есть и черная комедия — "Психиатр по соседству" с Полом Раддом и Уиллом Ферреллом.
© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)Кадр из сериала "Психиатр по соседству"
Кадр из сериала Психиатр по соседству
© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)
Кадр из сериала "Психиатр по соседству"
Забитый и неуверенный в себе Марти (Феррелл) превращается в амбициозного бизнесмена после того, как начинает посещать психиатра Айзека (Радд). Правда, отношения у тандема складываются странные.
© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)

Феррелл в сериале "Психиатр по соседству"

Кадр из сериала Психиатр по соседству
1 из 3

Феррелл в сериале "Психиатр по соседству"

© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)
© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)

Радд в сериале "Психиатр по соседству"

Кадр из сериала Психиатр по соседству
2 из 3

Радд в сериале "Психиатр по соседству"

© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)
© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)Кадр из сериала "Психиатр по соседству"
Кадр из сериала Психиатр по соседству
3 из 3
Кадр из сериала "Психиатр по соседству"
© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)
1 из 3

Феррелл в сериале "Психиатр по соседству"

© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)
2 из 3

Радд в сериале "Психиатр по соседству"

© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)
3 из 3
Кадр из сериала "Психиатр по соседству"
© Bloomberg Media, Gloria Sanchez Productions (2021)
Доктор манипулирует пациентом (предлагает ограничить контакты с сестрой, которую объявляет токсичной), а потом и вовсе дает мастер-класс по нарушению личных границ (переезжает к Марти в дом и полностью его контролирует).
Жути всему происходящему придает то, что сериал основан на реальных событиях. Помогает проникнуться этим актерский дуэт наивного Феррелла и обаятельного злодея Радда.
"Психиатр по соседству" выходит на Apple TV+ с 12 ноября.
Кадр из сериала Вне себя
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