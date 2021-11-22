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В Кремле выразили тревогу из-за наращивания сил Киевом
В Кремле выразили тревогу из-за наращивания сил Киевом - РИА Новости, 22.11.2021
В Кремле выразили тревогу из-за наращивания сил Киевом
В Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:59
2021-11-22T13:59
2021-11-22T13:59
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности наращивания Киевом сил для начала военных действий в Донбассе.
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в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
В Кремле выразили тревогу из-за наращивания сил Киевом
Песков: в Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы