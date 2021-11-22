https://ria.ru/20211122/kiev-1760168096.html

В Кремле выразили тревогу из-за наращивания сил Киевом

В Кремле выразили тревогу из-за наращивания сил Киевом - РИА Новости, 22.11.2021

В Кремле выразили тревогу из-за наращивания сил Киевом

В Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:59

2021-11-22T13:59

2021-11-22T13:59

в мире

украина

дмитрий песков

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603942728_0:90:1883:1149_1920x0_80_0_0_c886b0c30452dbb3cb50d6d0bdb768bb.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле с большой тревогой наблюдают за тем, как Киеву помогают наращивать силы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности наращивания Киевом сил для начала военных действий в Донбассе.

https://ria.ru/20211122/javelin-1760098186.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия